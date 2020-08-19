5 правил выбора компьютерной гарнитуры

Гарнитура для ПК – полезное дополнение. Тщательный анализ перед покупкой позволит получить удобный гаджет с нужным набором функций, который будет полностью отвечать вашим требованиям. В магазине Upmall представлен широкий выбор компьютерной гарнитуры. Следуйте нашим советам, чтобы новое устройство радовало вас долгое время.

Прежде чем покупать наушники, проанализируйте цель их подбора:

Использование исключительно в домашних условиях или на работе, в поездке? Частота и длительность эксплуатации? Применение для общения, работы или прослушивания аудио/видео? Для какой аппаратной платформы предназначена гарнитура? Требуется ли полная изоляция от окружающего мира или важно быть доступным для других? Какое количество наушников должно быть – один или полноценных два? Приоритетно ли беспроводное подключение или достаточно “проводной классики”? Какая форма и тип наушников нравятся и комфортны в использовании? Важна громкость или качество звука? Хочется сэкономить или осуществить инвестицию в современный мощный продукт?

После того, как вы ответили на ключевые вопросы, можно приступать к выбору модели, руководствуясь основными 5 правилами:

1 правило — удобная форма

Для развлечений или работы можно найти на upmall.ru:

“Таблетки” (вкладыши) – максимально комфортны и компактны, но с минимальной изоляцией от посторонних шумов и низким качеством звукопередачи.

“Вставки” (затычки) – надежно фиксируются в ушной раковине, закрывая от сторонних шумов, но с посредственным звучанием.

“Накладки” (supraaural ) — из-за широкой мембраны звук передается ярко и четко, но не отличаются компактностью, требуя места для хранения.

“Мониторные” (circumaural) – дорогостоящие варианты оптимальны для геймеров, меломанов, желающих получить отличное проникающее звучание.

Не забывайте о способе крепления. Производители предлагают мягкие ободки с регулировкой, заушную фиксацию и затылочное расположение наушников.

2 правило – обязательное наличие микрофона

Для использования совместно с компьютером самым удачным выбором является подвижной микрофон с гибкой ножкой, находящейся на наушниках. Фиксированный вариант является менее удобным, в частности, когда нужды в микрофоне нет. Встроенный на проводе микрофон не способен фильтровать посторонние голоса, нарушая тем самым чистоту и качество речи. Какой бы тип крепления вы не выбрали, обращайте внимание на наличие опции шумоподавления, которая в разы улучшает передачу звука.

3 правило – внимание на цифры

sensitivity /чувствительность не должна быть ниже 90 дБ, оптимально 120 дБ;

частотность рекомендуется в диапазоне 20 Гц — 20 кГц;

импеданс /сопротивление отдавайте предпочтение высоким параметрам (для слишком высоких потребуется дополнительно усилитель).

Линия АЧХ должна приближаться к прямой. Слишком кривая говорит о наличии хрипа, шума, шипения.

Менеджер Upmall поможет подобрать идеальный продукт для меломана, игромана, поклонника общения в сети или для рабочих целей.

4 правило – размер мембраны

От диаметра мембраны зависит глубина и качество звука. Для вкладышей средний параметр равен 12 мм. Профи-наушники (полноразмерные) должны обладать мембраной от 30мм.

5 правило – от мощности зависит громкость

У гарнитуры имеется 2 мощности:

номинальная демонстрирует уровень сигнала, в котором нуждается гарнитура, чтобы выдавать 100% своего потенциала.

входная, соответствие которой обязательно с входной мощностью оборудования, к которому будут подключаться наушники.

Мы не только предложим вам многообразный выбор компьютерной гарнитуры в каталоге Upmall! Менеджеры окажут квалифицированную помощь и подробно расскажут, как выбрать компьютерную гарнитуру в 2020 году.