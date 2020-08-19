5 правил выбора компьютерной гарнитуры

Гарнитура для ПК – полезное дополнение. Тщательный анализ перед покупкой позволит получить удобный гаджет с нужным набором функций, который будет полностью отвечать вашим требованиям. В магазине Upmall представлен широкий выбор компьютерной гарнитуры. Следуйте нашим советам, чтобы новое устройство радовало вас долгое время.
Прежде чем покупать наушники, проанализируйте цель их подбора:
- Использование исключительно в домашних условиях или на работе, в поездке?
- Частота и длительность эксплуатации?
- Применение для общения, работы или прослушивания аудио/видео?
- Для какой аппаратной платформы предназначена гарнитура?
- Требуется ли полная изоляция от окружающего мира или важно быть доступным для других?
- Какое количество наушников должно быть – один или полноценных два?
- Приоритетно ли беспроводное подключение или достаточно “проводной классики”?
- Какая форма и тип наушников нравятся и комфортны в использовании?
- Важна громкость или качество звука?
- Хочется сэкономить или осуществить инвестицию в современный мощный продукт?
После того, как вы ответили на ключевые вопросы, можно приступать к выбору модели, руководствуясь основными 5 правилами:
1 правило — удобная форма
Для развлечений или работы можно найти на upmall.ru:
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“Таблетки” (вкладыши) – максимально комфортны и компактны, но с минимальной изоляцией от посторонних шумов и низким качеством звукопередачи.
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“Вставки” (затычки) – надежно фиксируются в ушной раковине, закрывая от сторонних шумов, но с посредственным звучанием.
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“Накладки” (supraaural ) — из-за широкой мембраны звук передается ярко и четко, но не отличаются компактностью, требуя места для хранения.
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“Мониторные” (circumaural) – дорогостоящие варианты оптимальны для геймеров, меломанов, желающих получить отличное проникающее звучание.
Не забывайте о способе крепления. Производители предлагают мягкие ободки с регулировкой, заушную фиксацию и затылочное расположение наушников.
2 правило – обязательное наличие микрофона
Для использования совместно с компьютером самым удачным выбором является подвижной микрофон с гибкой ножкой, находящейся на наушниках. Фиксированный вариант является менее удобным, в частности, когда нужды в микрофоне нет. Встроенный на проводе микрофон не способен фильтровать посторонние голоса, нарушая тем самым чистоту и качество речи. Какой бы тип крепления вы не выбрали, обращайте внимание на наличие опции шумоподавления, которая в разы улучшает передачу звука.
3 правило – внимание на цифры
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sensitivity /чувствительность не должна быть ниже 90 дБ, оптимально 120 дБ;
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частотность рекомендуется в диапазоне 20 Гц — 20 кГц;
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импеданс /сопротивление отдавайте предпочтение высоким параметрам (для слишком высоких потребуется дополнительно усилитель).
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Линия АЧХ должна приближаться к прямой. Слишком кривая говорит о наличии хрипа, шума, шипения.
Менеджер Upmall поможет подобрать идеальный продукт для меломана, игромана, поклонника общения в сети или для рабочих целей.
4 правило – размер мембраны
От диаметра мембраны зависит глубина и качество звука. Для вкладышей средний параметр равен 12 мм. Профи-наушники (полноразмерные) должны обладать мембраной от 30мм.
5 правило – от мощности зависит громкость
У гарнитуры имеется 2 мощности:
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номинальная демонстрирует уровень сигнала, в котором нуждается гарнитура, чтобы выдавать 100% своего потенциала.
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входная, соответствие которой обязательно с входной мощностью оборудования, к которому будут подключаться наушники.
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