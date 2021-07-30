9 полезных нюансов для заемщиков из редакции закона о потребительском кредитовании

По
Евгений
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9 полезных нюансов для заемщиков из редакции закона о потребительском кредитовании

Приводим несколько моментов из действующего Закона о потребительском займе, которые могут оказаться полезными.

Порядок списания платежей по ипотечным и потребительским займам, прописанный в Законе

А. Порядок списания платежей покредитам без посещения:

  1. Долги (просроченные) по процентам.
  2. Текущая задолженность.
  3. Неустойка (штрафные и начисления по пени).
  4. Текущие проценты.
  5. Основная задолженность.
  6. Другие платежи.

Б. Порядок списания платежей по ипотеке (согласно статье.№ 319 ГК РФ):

  1. Долги (просроченные) по процентам.
  2. Текущая задолженность.
  3. Текущие проценты на данный момент.
  4. Основной долг — тело кредита.
  5. Неустойка (штрафные и начисления по пени).
  6. Другие платежи.

О комиссиях

Условия договоров кредитования не обязывают заёмщика заключать другие соглашения или подключать услуги кредитора ( как и третьих лиц) за оплату (ст.№ 5 Закона). В нём оговариваются услуги кредитора и оплата их, для заключения данного кредитного договора (однако, ст.17 Закона устанавливает бесплатность таких услуг со стороны кредитора, как открытие счетов, ведение операций по ним, выдача и фактическое зачисление средств.

Стоимость кредитования не должна быть выше чем на 1/3 от среднерыночной ставки установленнойЦентробанком на момент заключения договора. ПСК ставится в [квадратной рамке] в правом верхнем углу первой страницы договора.

О штрафных санкциях

Максимально допустимый размер штрафных санкций по отдельному договору — 20% годовых.

Место рассмотрения судебных споров

Внимательно изучите договор. Не соглашайтесь на рассмотрение в третейском суде (может оказаться аффилированной структурой финучреждения). Настаивайте на рассмотрение дел исключительно в регионе вашего проживания.

Порядок переуступки прав требований третьим лицам

Постарайтесь отстоять исключения из договора такой возможности.

О страховании заложенного имущества, жизни, здоровья

  • Право выбора, страховаться или нет, в компетенции заемщика. Единственное, стоит понимать, что в случае отказа от страховки вам может быть предложена другая кредитная программа, с отличающимися ставками и тарифами. Предмет ипотеки подлежит страхованию в обязательном порядке.
  • В течении 30-дневного срока после заключения договора заемщик вправе самостоятельно застраховаться в выбранной им страховой компании по критериям кредитора (ст.10-11 Закона).

Пункт о возможности банку в одностороннем порядке изменять условия

Отстаивайте прописывание изменения условий и тарифов только в сторону смягчения условий для заемщика.

Условия досрочного погашении

В Законе для заёмщика прописаны следующие права:

  • Право на возврат средств на протяжении 14 календарных суток после получения денег вернуть всю сумму, без фактического уведомления кредитора заранее, после уплаты набежавших процентов.
  • Право на досрочное погашение (полное или частичное) в остальных случаях — сообщайте кредитодателю за 30 дней до возврата (рекомендуем прописать и меньший период).
  • Взыскание каких-либо штрафов при заказе услуги досрочного возврата не предусматривается.

Банк может требовать досрочно вернуть долг с набежавшими процентами лишь в случае просрочки платежей общей продолжительностью свыше 60 календарных дней в течение последних 180.

Дополнительные гарантии: залог или поручительство

Имущественный залог является более предпочтительным вариантом, нежели поручительство, так как в этом случае вы рискуете лишь предметом покупки, а не имуществом сторонних лиц.

PS. Ссылка на Закон в редакции от 21.07.2014 г. N 229-ФЗ — http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102356107&backlink=1&&nd=102170297.

По материалам кредитного портала ZaimOboz.

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