9 полезных нюансов для заемщиков из редакции закона о потребительском кредитовании

Приводим несколько моментов из действующего Закона о потребительском займе, которые могут оказаться полезными.

Порядок списания платежей по ипотечным и потребительским займам, прописанный в Законе

А. Порядок списания платежей покредитам без посещения:

Долги (просроченные) по процентам. Текущая задолженность. Неустойка (штрафные и начисления по пени). Текущие проценты. Основная задолженность. Другие платежи.

Б. Порядок списания платежей по ипотеке (согласно статье.№ 319 ГК РФ):

Долги (просроченные) по процентам. Текущая задолженность. Текущие проценты на данный момент. Основной долг — тело кредита. Неустойка (штрафные и начисления по пени). Другие платежи.

О комиссиях

Условия договоров кредитования не обязывают заёмщика заключать другие соглашения или подключать услуги кредитора ( как и третьих лиц) за оплату (ст.№ 5 Закона). В нём оговариваются услуги кредитора и оплата их, для заключения данного кредитного договора (однако, ст.17 Закона устанавливает бесплатность таких услуг со стороны кредитора, как открытие счетов, ведение операций по ним, выдача и фактическое зачисление средств.

Стоимость кредитования не должна быть выше чем на 1/3 от среднерыночной ставки установленнойЦентробанком на момент заключения договора. ПСК ставится в [квадратной рамке] в правом верхнем углу первой страницы договора.

О штрафных санкциях

Максимально допустимый размер штрафных санкций по отдельному договору — 20% годовых.

Место рассмотрения судебных споров

Внимательно изучите договор. Не соглашайтесь на рассмотрение в третейском суде (может оказаться аффилированной структурой финучреждения). Настаивайте на рассмотрение дел исключительно в регионе вашего проживания.

Порядок переуступки прав требований третьим лицам

Постарайтесь отстоять исключения из договора такой возможности.

О страховании заложенного имущества, жизни, здоровья

Право выбора, страховаться или нет, в компетенции заемщика. Единственное, стоит понимать, что в случае отказа от страховки вам может быть предложена другая кредитная программа, с отличающимися ставками и тарифами. Предмет ипотеки подлежит страхованию в обязательном порядке.

В течении 30-дневного срока после заключения договора заемщик вправе самостоятельно застраховаться в выбранной им страховой компании по критериям кредитора (ст.10-11 Закона).

Пункт о возможности банку в одностороннем порядке изменять условия

Отстаивайте прописывание изменения условий и тарифов только в сторону смягчения условий для заемщика.

Условия досрочного погашении

В Законе для заёмщика прописаны следующие права:

Право на возврат средств на протяжении 14 календарных суток после получения денег вернуть всю сумму, без фактического уведомления кредитора заранее, после уплаты набежавших процентов.

Право на досрочное погашение (полное или частичное) в остальных случаях — сообщайте кредитодателю за 30 дней до возврата (рекомендуем прописать и меньший период).

Взыскание каких-либо штрафов при заказе услуги досрочного возврата не предусматривается.

Банк может требовать досрочно вернуть долг с набежавшими процентами лишь в случае просрочки платежей общей продолжительностью свыше 60 календарных дней в течение последних 180.

Дополнительные гарантии: залог или поручительство

Имущественный залог является более предпочтительным вариантом, нежели поручительство, так как в этом случае вы рискуете лишь предметом покупки, а не имуществом сторонних лиц.

PS. Ссылка на Закон в редакции от 21.07.2014 г. N 229-ФЗ — http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102356107&backlink=1&&nd=102170297.

По материалам кредитного портала ZaimOboz.