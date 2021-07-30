9 полезных нюансов для заемщиков из редакции закона о потребительском кредитовании

Приводим несколько моментов из действующего Закона о потребительском займе, которые могут оказаться полезными.
Порядок списания платежей по ипотечным и потребительским займам, прописанный в Законе
А. Порядок списания платежей покредитам без посещения:
- Долги (просроченные) по процентам.
- Текущая задолженность.
- Неустойка (штрафные и начисления по пени).
- Текущие проценты.
- Основная задолженность.
- Другие платежи.
Б. Порядок списания платежей по ипотеке (согласно статье.№ 319 ГК РФ):
- Долги (просроченные) по процентам.
- Текущая задолженность.
- Текущие проценты на данный момент.
- Основной долг — тело кредита.
- Неустойка (штрафные и начисления по пени).
- Другие платежи.
О комиссиях
Условия договоров кредитования не обязывают заёмщика заключать другие соглашения или подключать услуги кредитора ( как и третьих лиц) за оплату (ст.№ 5 Закона). В нём оговариваются услуги кредитора и оплата их, для заключения данного кредитного договора (однако, ст.17 Закона устанавливает бесплатность таких услуг со стороны кредитора, как открытие счетов, ведение операций по ним, выдача и фактическое зачисление средств.
Стоимость кредитования не должна быть выше чем на 1/3 от среднерыночной ставки установленнойЦентробанком на момент заключения договора. ПСК ставится в [квадратной рамке] в правом верхнем углу первой страницы договора.
О штрафных санкциях
Максимально допустимый размер штрафных санкций по отдельному договору — 20% годовых.
Место рассмотрения судебных споров
Внимательно изучите договор. Не соглашайтесь на рассмотрение в третейском суде (может оказаться аффилированной структурой финучреждения). Настаивайте на рассмотрение дел исключительно в регионе вашего проживания.
Порядок переуступки прав требований третьим лицам
Постарайтесь отстоять исключения из договора такой возможности.
О страховании заложенного имущества, жизни, здоровья
- Право выбора, страховаться или нет, в компетенции заемщика. Единственное, стоит понимать, что в случае отказа от страховки вам может быть предложена другая кредитная программа, с отличающимися ставками и тарифами. Предмет ипотеки подлежит страхованию в обязательном порядке.
- В течении 30-дневного срока после заключения договора заемщик вправе самостоятельно застраховаться в выбранной им страховой компании по критериям кредитора (ст.10-11 Закона).
Пункт о возможности банку в одностороннем порядке изменять условия
Отстаивайте прописывание изменения условий и тарифов только в сторону смягчения условий для заемщика.
Условия досрочного погашении
В Законе для заёмщика прописаны следующие права:
- Право на возврат средств на протяжении 14 календарных суток после получения денег вернуть всю сумму, без фактического уведомления кредитора заранее, после уплаты набежавших процентов.
- Право на досрочное погашение (полное или частичное) в остальных случаях — сообщайте кредитодателю за 30 дней до возврата (рекомендуем прописать и меньший период).
- Взыскание каких-либо штрафов при заказе услуги досрочного возврата не предусматривается.
Банк может требовать досрочно вернуть долг с набежавшими процентами лишь в случае просрочки платежей общей продолжительностью свыше 60 календарных дней в течение последних 180.
Дополнительные гарантии: залог или поручительство
Имущественный залог является более предпочтительным вариантом, нежели поручительство, так как в этом случае вы рискуете лишь предметом покупки, а не имуществом сторонних лиц.
PS. Ссылка на Закон в редакции от 21.07.2014 г. N 229-ФЗ — http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102356107&backlink=1&&nd=102170297.
По материалам кредитного портала ZaimOboz.