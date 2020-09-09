Американский автомобиль для новоиспеченного водителя

Как бы печально это ни звучало, но фактически каждый свежеиспеченный водитель попадает в аварию. Поэтому-то и предлагают профессионалы для начала покупать дешевые подержанные машины. У нас в государстве постоянно сдать на права становится все тяжелее и тяжелее, но получив заветную заламинированную карточку, человек становится немного счастливее. Многие сразу садятся за руль, чтобы первый раз самостоятельно, без инструктора и инспекторов, наслаждаться прелестями вождения. А кто-то активно начинает накапливать на собственную машину.

Первые автолюбители достаточно оперативно (ориентировочно через 1,5 года) уже становятся опытными водителями, а вторые – все еще ездят на городском транспорте, понемногу теряя полученные способности. А а в это время правила дорожного движения постоянно меняются, по этой причине человек, который получил права пару лет назад, однако за неимением автомобиля не водит, уже возможно и не будет в курсе всех изменений законодательства. Есть один выход – приобрести автомобиль сразу же после того, как получены права. Разумеется можно, взять машину в банковский займ, но больше платить хочется далеко не каждому. Кроме помесячного платежа в пару тысяч рублей, на всякий случай (а «случаев» у малоопытных водителей бывает множество) надо будет приобретать еще и запасные части, Ford Escape, к примеру, который сегодня пользуется очень большой популярностью на рынке России, стоит относительно дешево, но комплектующие к нему не всегда легко достать по подходящей цене.

По этой причине и лучше выбрать в пользу б/у автомобиля. Почему собственно подержанного? Все просто: любой, даже очень одаренный и способный воспитанник автошколы, не привык ездить один в условиях интенсивного городского движения. Как бы печально это ни звучало, но фактически каждый свежеиспеченный водитель попадает в аварию. В основном, аварии эти не очень серьезные: возможно, новичок случайно «подрезал» кого-нибудь или заехал на бордюр. С самим водителем может ничего и не случится, кроме легкого шока, но вот новый авто может серьёзно пострадать. Поэтому-то и предлагают профессионалы для начала покупать дешевые подержанные машины. Но где же их найти? Можно в сети интернет. В настоящий момент среди новичков особым очень популярны подержанные американские авто.

Приобрести по низкой стоимости можно даже старый Cadillac, запасные части для него (в случае поломки) можно будет также заказать при помощи интернета. Автомобили из Соединенных Штатов Америки стоят абсолютно не дорого и могут быть по карману даже студенту (разумеется, если он действительно задался целью приобрести авто и копил на него какое то время). Стоит еще сказать что, даже дешевые американские машины, в основном, оборудованы всем важным, включая гидроусилитель руля, климатический прибор, электропакет, а в большинстве случаев и титановыми дисками. Стоит еще сказать что, не упускайте тот момент, что уровень качества американских дорог значительно больше, чем у российских. По этой причине смело можно рассчитывать, что даже подержанный авто из-за бугра прибудет к новому хозяину в неплохом состоянии. Правда, определенные сложности могут появиться при существенной поломке авто или повреждении кузова, потому как большинство моделей (касается это старых) уже больше не производятся. Подробнее на сайте sib avto