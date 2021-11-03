Аппараты для плазменной резки от компании Jasic Ukraine

Современные технологии предлагают различные варианты промышленного раскроя металлов, необходимого при производстве заготовок. Каждый из них обладает своими преимуществами, однако одним из наиболее эффективных способов, обеспечивающих высочайшее качество проводимых работ, заслуженно признаётся плазменная резка, применимая к любому типу материалов.

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Технология плазменной резки и её особенности

Процесс основан на взаимодействии активных (обычно – кислород) газов с аргоном, азотом или водородом. При генерации электрического импульса данные химические вещества вступают в реакцию, в результате чего между металлом и форсункой возникает струя плазмы, с помощью которой осуществляется процесс резки. Особенно эффективно применение данной технологии к цветным металлам (прежде всего, к алюминию), которые обладают пониженной электропроводностью. Как правило, с помощью плазмы режутся металлы толщиной около 200 мм, однако при работе с нержавеющей сталью и чугуном возможна и обработка заготовок до 500 мм.

Установки, применяемые для плазменной резки, подразделяются на два основных типа:

Портативные, то есть позволяющие осуществлять работы в полевых условиях. Преимуществом данного типа установок является простота эксплуатации (не требуют сварочных ванн), а также полная безопасность технологического процесса.

Портальные (стационарные) установки. Обладают большей мощностью и позволяют обрабатывать металлы различных толщин и конфигураций.

Аппараты для осуществления плазменной резки долговечны, просты и дёшевы в эксплуатации, а применяемая технология позволяет обеспечить высокую скорость производимых работ, точность раскроя металла, а также низкий уровень загрязнения окружающей среды.