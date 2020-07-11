Аппараты высокого давления. Особенности выбора мойки

Оборудование для мойки

Автомойки являются одним из самых популярных сервисов. Среди огромного количества данных компаний можно найти самую разнообразную услугу. Некоторые организации предлагают классическую механическую очистку, другие являются новинкой и предлагают новый химический способ, который разъедает даже самые серьезные загрязнения, а третьи и вовсе представляют собой новейшие сервисы самообслуживания, позволяющие водителям сэкономить и самостоятельно вымыть свой автомобиль. Рекомендуем вам рассмотреть лучшие бренды моек высокого давления.

Чтобы пользоваться подобным современным сервисом, необходимо иметь хотя бы минимальное представление о такой технике как оборудование для мойки самообслуживания. Химикаты требуют некоторых навыков, поэтому обычному пользователю предлагается только лишь возможность механической чистки.

В первую очередь в любом месте можно найти аппараты высокого давления, которые способны подавать мощную струю воды, легко проникающую даже в самые труднодоступные места. Для салона существуют специальные моющие пылесосы, некоторые из них работают на простой воде. А другие на чистящих средствах, которые справляются с серьезными пятнами. Парогенераторы и гладилки способны быстро высушить салон, чтобы водитель смог мгновенно отправиться в путь. Также среди оборудования можно найти огромное количество специальных мелочей в виде губок, мест для складки ковриков и иных съемных предметов в машине.

С помощью профессионального оборудования даже человек, который не имеет совершенно никаких навыков, способен довести свой автомобиль до идеального состояния. Это касается и чистого до леска кузова и уютного аккуратного салона. Подобная услуга очень дешевая, а ездить в стерильно чистой машине намного приятнее, чем в той, на которой дети то и дело пишут фразу «помой меня».

Разновидности минимоек высокого давления

Минимойки высокого давления — это современные универсальные устройства. Агрегаты этого типа с успехом используют для очистки фасадов домов, приведения в порядок садовых дорожек, рабочего инструмента и др. Это еще неполный список возможностей оборудования, инновационный аппарат применим в любых сферах, его отличает надежность и высокая производительность.

Основные технические параметры минимойки высокого давления:

Производительность. Это значение указывает на расход воды за час, минуту, его среднее значение составляет 7 — 12 л/мин. Давление. Бытовые аппараты обычно показывают от 100 до 160 бар давления. Для качественного мытья авто хватает и 120-130 бар. Напряжение электропитания и потребляемая мощность. Приборы Керхер работают от сети в 220 В, мощность по среднему составляет 1.5 – 2.5 кВт.

Хомробот. Это агрегаты простые, начального класса вплоть до мощных профессиональных. Все бытовое оборудование делят от второго до седьмого класса. Аппараты начального уровня. Они малогабаритны, имеют низкий вес, цену, предназначены для периодического использования в небольших по площади помещениях. Помпа в них выполнена из высокопрочной пластмассы, что снижает ресурс работы до давления в 100 — 110 бар.

Аппараты среднего класса. Такие устройства самые популярные среди покупателей, их в основном применяют с целью ухода за автомобилем. Серия под номером «К 5» предназначена для людей с 1-2 автомашинами в автопарке, незначительным объемом других работ по дому. Технические характеристики этого оборудования значительно выше, чем у приборов предыдущего класс, насос здесь не пластиковый, а из нового материала силумин. Вода поступает под давлением и самотеком, сила струи на выходе агрегата может равняться 140 барам.

Аппараты последнего высшего класса. Эти минимойки высокого давления специально созданы для уборки больших площадей. Встроенный насос выполнен из латуни, что существенно увеличивает его ресурс. Сила струи на выходе достигает 160 бар. Агрегаты такого класса быстро помоют 2-3 автомобиля и другую технику, их ресурса хватает для ухода за большим загородным домом и прилегающей к нему территорией.

В комплекте с любым моющим агрегатом стандартно идут 3-12 м шланг, пистолет, штуцер, насадка с регулировкой силы струи.