Аренда авто в Батуми и Кутаиси. Выбор мультивена

Мой первый автомобиль: Volkswagen Transporter T3

Как странно бы ни казалось, но моим первым автомобилем оказался не отечественный автомобиль, а всем известный и очень популярный в своё время во всём мире, так называемый «Бусик». Конечно, не каждый сразу поймёт, о каком автомобиле идёт речь. Сегодня я хочу рассказать о своей первой машине, о Volkswagen Transporter T3.

Данный экземпляр 1990 года выпуска достался мне от моего отца, который считал, что лучшего автомобиля «для начала» просто не существует. На момент получения мною прав, Бусику уже было 16 лет. И я просто не мог поверить, что начну свой водительский стаж именно с этого автомобиля. Мало того, что у него как на «запорожце» заднее расположение двигателя, так ещё и топливом нужно было заправляться дизельным. А, как известно поведение дизельных и бензиновых автомобилей, абсолютно разное. И из-за того что я своё обучение проходил на «пятёрке», то для меня всё это было крайне непривычно. Но деваться было некуда. Также вас может заинтересовать выгодная аренда авто в Батуми и Кутаиси, смотрите подробнее об этом на сайте https://easycar.ge.

Помимо ряда недостатков, таких как задний привод, большие габариты (фургон) и слабый двигатель (57 л. с.), автомобиль обладает большим количеством преимуществ. Стоит начать с того, что кузов автомобиля был продуман и изготовлен на долгие годы вперёд, и даже не смотря на его возраст, практически нигде на нём не было ржавчины. Двигатель хоть и слаб, но довольно-таки тяговит. Иногда даже приходилось на нём провозить груз массой около 1 тонны! Что касается манёвренности, то лучшего автомобиля в этом плане я ещё не видел. Так как двигатель имеет заднее расположение, то соответственно спереди практически ничего нет, да ещё и колёса мало того что поворачиваются под большим углом, так ещё и находятся под водителем. Всё это соответственно даёт малый радиус разворота и хорошую обзорность. И даже не смотря на то, что зимой очень часто приходилось в прямом смысле откапывать задние колёса из сугробов, так как они практически всегда зарывались, в салоне в это время года было очень тепло.

В плане безопасности мой фургон тоже не уступал автомобилям того времени. Сначала, мне казалось, что из-за отсутствия спереди двигателя, любое ДТП может привести к трагическому исходу, но просмотрев краш-тесты и немного изучив конструкцию, я понял, что моей личной безопасности ничего не грозит. Всё это благодаря расчётливости немецких конструкторов, которые придумали спереди поставить сразу несколько усилителей. При аварии вся сила удара приходится не на водителя и кузов, а непосредственно на них.

По истечении времени, я понял насколько, я благодарен этому автомобилю. Он подарил мне огромный опыт вождения. И уже когда я его продавал, так как купил новый автомобиль, мне, откровенно говоря, было жалко с ним расставаться.