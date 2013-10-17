Аренда ИТ-решений для бизнеса: Программы, Сервисы, Инфраструктура

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Правильный подбор специализированного программного обеспечения и оптимальная настройка 1С станет отличным подспорьем для стабильного и эффективного функционирования вашего бизнеса: многие процедуры работают быстрее, ошибок появляется меньше. Популярность использования пакета программ 1C облегчает поиск квалифицированных работников: работа с программным продуктом входит в программу обучения многих вузов, и грамотные специалисты, как правило, обладают нужными знаниями и владеют полезными навыками Главной задачей в настройке 1С является минимизация возникновения ошибок при последующей эксплуатации программы в будущем, а также для удобной и комфортной работы. На сайте компании «Смарт Офис» вы можете узнать все услуги по аренде ИТ-решений для бизнеса.

Что включает в себя внедрение 1C?

На любом этапе внедрения «1С» следует придерживаться следующих правил:

Переход на новое программное обеспечение должен проходить постепенно, без ущерба для еще функционирующих систем;

Разбиение работ на небольшие части. Этот подход можно назвать модульным, поскольку каждый этап является внедрением определенного функционала. Благодаря такому подходу легче просматривать промежуточные результаты автоматизации и в дальнейшем станет легче корректировать ошибки;

Распределение ответственных сотрудников на каждый этап внедрения. Один человек отвечает за несколько или одну большую задачу, один за модули, один ответственный за целостность системы. Такой подход помогает грамотно распределить нагрузки, тем самым максимально ускоряя срок разработки.

Настройка функциональности программы

Программное обеспечение от 1С обладает немалой функциональностью, и для фирмы, чаще всего, не всегда требуется все инструменты. Поэтому правильным будет сделать выбор необходимых разделов, чтобы избавить интерфейс программы и компьютер от нагрузок.

В программе предложены следующие виды настроек функциональности:

Основная функциональность. Содержит в себе настройки, предназначенные для обычной работы. Данные настройки особенно востребованы мелким бизнесом с несложной учетной системой;

Расширенная функциональность. Предприятия, которым необходимо применять больше инструментов, предложено больше возможностей на выбор в определенных разделах;

Полная функциональность. Предлагает настройки полного спектра возможностей программы 1С, все функции предусмотрены для бизнеса, где нужно задействовать все инструменты.

Заполнение реквизитов предприятия

В эту настройку входит обязательный ввод реквизитов вашей компании. При первом включении информационной базы на первой странице появится поле для заполнения данных. В этом разделе нужно внести все данные об организации или об ИП. Это информация будет обрабатываться программой для автоматического заполнения документации и для передачи данных контролирующим органам.

Персональные настройки

В этом разделе вводят параметры для автоматической подстановки 1С в реквизиты документов. Помимо этого, в разделе проводится настройка для определенных групп пользователей.

Настройки в разделе администрирования

Начальная подготовка параметров для администрирования тоже необходима для контроля. В разделе вы найдете всевозможные опции программы 1С для оптимальной работы с программой. Например, тут вводят пользователей с правами, загружают классификаторы и многое другое.

Заключение

Несомненно, в ходе последующей работы с 1С понадобятся дополнительные корректировки и настройки. Чтобы эти проблемы не возникали так часто, и не мешали работе предприятия, нужно тщательно подходить к процессу настройки. При отсутствии опыта работы с программой, желательно обратиться за услугами грамотных специалистов. Оптимальный подбор параметров в 1C – это важнейший шаг к успешному функционированию вашего бизнеса.