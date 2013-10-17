Автоматические системы освежителей воздуха и технологии гигиены пространства. Освежение и ароматизация воздуха в помещениях

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Системы по очистке воздуха: Фильтры и их виды

В современном мире человек постоянно сталкивается с загрязненным воздухом. А человеку, живущему в крупном мегаполисе, совсем негде спрятаться от этой проблемы. Загрязненный автомобильными средствами и промышленными объектами воздух, приводит к повышенному уровню углекислого газа, который человек вдыхает, вредя своему здоровью. Загрязненный воздух очень сильно ухудшает наше здоровье, он способен вызвать заболевания дыхательной системы и даже сердечно-сосудистой, но самое опасное то, что он вредит детям. Если постоянно вдыхать загрязненный воздух, это сильно понизит иммунитет ребенка и может вызвать хронические заболевания. Но эту проблему можно решить с помощью очистительных фильтров для систем вентиляции. Если вы как раз подыскиваете средства для очистки воздуха, рекомендуем вам посмотреть на сайте.

Использование такого оборудования позволит обеспечить помещение постоянной очисткой воздуха, а также безотказной службой аппаратуры, так как без фильтров, техника в достаточно короткий срок загрязняется и выходит из строя. Лучшим решением считается использование фильтров различной степени очистки.

Но прежде, чем выбирать фильтры для себя, нужно знать, какие бывают виды. Обычно выделяют три вида, а именно: фильтры грубой очистки, тонкой очистки и особо тонкой очистки.

Фильтры первого типа обычно используют для очищения помещений, где очень высокий уровень пыли. Также их используют там, где нет особых требований по очистке воздуха. Для фильтрующего материала используют ткань из синтетики или металлическую сетку. Второй тип используют там, где требуется наличие высокой степени очистки воздуха — в учебных заведениях или больницах. Для этого типа в качестве материала для очистки используют уголь или стеклоткань со специальной пропиткой. Последний тип фильтров отличается способностью задерживать пыль до 99%. Их используют для помещений, которые требуют особой степени защиты от загрязнений, например в лабораториях и специальных операционных боксах.

В случае установки вентиляционной системы мы ожидаем притока очищенного воздуха, а без фильтров очистки воздуха этого не добиться. И проблема не только в этом, фильтры защищают всю систему от загрязнения, тем самым обеспечивая ее работоспособность, так как если система будет слишком загрязнена, то детали системы могут ломаться. Ну, и отсутствие фильтров лишит нас самого главного — чистого воздуха. Так что важно обеспечивать установленные вентиляционные системы качественными фильтрами.