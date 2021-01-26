Флагман линейки, седан Lexus LS

Как правило, представлению любой новой модели предшествует серьезная и дорогостоящая рекламная компания. В случае с седаном LS этого не произошло, автомобиль просто сразу презентовали на крупном автосалоне, а уже затем многие получили возможность на нем прокатиться. Официально автомобиль заявлен как новый, но линии его кузова остались прежними и ничем не отличаются от предыдущей версии машины.

Инженеры бренда Lexus могут гордиться проделанной работой, седан не только премиального класса, но и несет в себе целый комплекс новейших разработок и опций. Смотрите больше про автосалоны Москвы и других городов России на сайте — bobcar.ru. Автомобиль немедленно завоевал симпатии пользователей, ведь не напрасно конструкторы компании взяли на вооружение инновации, имеющие место в популярных моделях данного сегмента немецкого производства. Машина очень энергично продается, во многом благодаря высокому уровню сборки, комфортабельности, и вполне приемлемой стоимости. Правда соревноваться с немецкими автомобилями в премиум классе чрезвычайно сложно, они всегда чувствовали себя в нем только как бесспорные лидеры. В этом сегменте присутствует определенная доля риска, так, как практически все детали дорогостоящие.

Кузова изготовлены из “летучего” металла, подвески оснащены автоматической гидравликой, масса новых адаптивных систем вспоможения управлению, а о таких, например, как круиз-контроль, можно вообще не упоминать. Модель стоит причислить к инновационным, тем более, что в линейке есть гибрид, трансмиссия автоматическая, 8 диапазонов, оптика светодиодная, в сиденьях есть, помимо прочих регулировок, даже опция массажа. Присутствуют и полноприводные версии, а также экземпляры с более длинной базой. Но гибридные силовые установки есть и в немецких автомобилях, а недавно их список пополнила модель производства Porsche. Кстати, массажер устанавливается и в корейском Equus от Hyundai. Новые силовые агрегаты оснащенные битурбо делают ускорение столь крупного седана чрезвычайно активным, а о топовой комплектации с двигателем V12 можно и не заикаться. Правда, не все гибриды успешны на рынке, например модель LS 600h L не оправдала надежд маркетологов, к тому же автомобиль один из самых дорогостоящих. В новом поколении LS силовые установки остались прежними. Базовый агрегат V8 объемом 4,6 л вырабатывает 387 сил мощности. В комплектации с гибридной установкой мощностью 455 сил функционирует АКПП, 8 передач. Кузов автомобиля стал более безопасным и жестким, а его салон обновился полностью. В нем имеется даже климат-контроль с воздушным увлажнителем, а подогрев кресел настраивается в автоматическом режиме.

Машина работает совершенно тихо, движется плавно и комфортно, правда некритичная раскачка по вертикали все же присутствует. К сожалению, этот седан совершенно не подходит для агрессивного спортивного вождения, впрочем, разработчики и не ставили перед собой подобной цели, исключая, разве, версию F Spotr. Здесь можно видеть профилированные кресла с боковой поддержкой и более мощную самоблокирующуюся систему тормозов Torsen. При желании водитель может перевести работу коробки передач в ручной режим управления. Дополнительных опций большое множество, не хватает только системы наблюдения за водителем, которая уже была предложена в модели RS.