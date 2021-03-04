Автошкола у метро Алтуфьево https://avtoshkola.msk.ru/contacts/metro-altufevo не просто автошкола — это:

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Как получить водительские права

Чтобы получить водительское удостоверение нужно пройти обучение в автошколе и сдать экзамен в сервисном центре МВД.

Обучение в автошколе

При выборе автошколу стоит попросить показать лицензию Министерства Образования и Науки России, а также сертификат об аккредитации Главного сервисного центра МВД РФ. Желательно выяснить что включает стоимость обучения и нужно доплачивать за дополнительные услуги (стоимость горюче-смазочных материалов может уплачиваться отдельно за каждый час). Оплата за обучение в автошкола может быть разделена на 2 части — при записи и перед началом практических занятий. Медицинские справки выдаются специализированными медицинскими комиссиями.

Перечень документов для прохождения медицинской комиссии:

Паспорт; Военный билет (приписное свидетельство); Сертификат психоневрологического диспансера; Сертификат наркологического диспансера; 2 фото 3,5 х 4,5.

Пройдя обучение в автошколе, нужно сдать экзамен в любом сервисное центре МВД Документы к нему подает автошкола.

Экзамен состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть проходит в форме тестирования на компьютере — нужно ответить на 20 вопросов за 20 минут (возможны 2 ошибки). При неудачном результате тестирования повторно сдать теорию возможно через 5 дней, оплатив соответствующую сумму за каждую следующую попытку.

На практическом экзамене оцениваются навыки управления автомобилем или иным ТС. Продолжается практическая часть от 15 до 30 мин. При осуществлении более 3 ошибки, отказе выполнить определенное задание, создании аварийной ситуации, экзамен считается несобранные. Допускаются 3 попытки для сдачи практической части. Если они будут неудачные придется проходить еще раз полный курс обучения в автошколе.

В случае успешной сдачи экзаменов получить водительское удостоверение можно повторно обратившись в сервисный центр МВД через 5-7 дней, заплатив квитанции за экзамен и именно удостоверение.

Согласно новым правилам первой водительского удостоверения выдается сроком на 2 года. Если за этот период водитель совершит менее трех административных нарушений, то обменять временные права на постоянные можно без сдачи теоретического и практического экзаменов. В противном случае нужно еще раз сдавать экзамены.