Базовые настройки рекламы в тик-токе

Если вы занимаетесь маркетингом для молодых людей, особенно для женщин, реклама в TikTok — это то, что вам нужно. Почти половина (43%) пользователей TikTok находится в возрасте от 18 до 24 лет. Женщины этой возрастной категории составляют почти четверть (24,7%) рекламной аудитории TikTok. Самая большая аудитория TikTok находится в США и составляет 120 768 500 человек. Но что более интересно, так это процент взрослого населения, которое реклама TikTok может охватить в странах за пределами Северной Америки, особенно на Ближнем Востоке и в Азии. Далее расскажем вам, как запустить рекламу в тиктоке.

Если вы работаете с международной аудиторией, реклама в TikTok обеспечивает отличный охват.

Итак, кому стоит инвестировать в рекламу на TikTok? Хотя бренды с широким кругом аудитории могут счесть целесообразным протестировать небольшую кампанию TikTok, реклама TikTok, вероятно, даст наилучшие результаты для:

Маркетинг брендов для клиентов в возрасте 35 лет и младше Бренды, ориентированные на женщин, особенно в возрасте от 18 до 25 лет. Бренды с (или надеющиеся создать) сильное присутствие в Азии или на Ближнем Востоке

Типы рекламы TikTok

Вот все виды рекламы, которые вы можете показывать на рекламной платформе TikTok и ее семействе приложений. Не все типы объявлений доступны во всех регионах. Ознакомьтесь со спецификациями рекламы TikTok для всех форматов далее в этом посте.

Объявления в ленте

Это реклама самообслуживания, которую вы можете создать самостоятельно через интерфейс TikTok Ad Manager.

Графические объявления

Работает только в приложениях новостной ленты TikTok (BuzzVideo, TopBuzz и Babe) и включает изображение, название бренда или приложения и текст объявления.

Видеообъявления

Видеообъявления доступны для самого TikTok или для семейства новостных приложений TikTok. Они отображаются в виде полноэкранных видеороликов продолжительностью 5–60 секунд в ленте пользователя For You . Каждое объявление включает в себя видео, отображаемое рекламное изображение, название бренда или приложения и текст объявления.

Спарк-объявления

Объявления Spark позволяют вашему бренду продвигать органический контент из вашей учетной записи или от других пользователей. Исследование TikTok показывает, что Spark Ads имеет на 24% более высокий уровень завершения и на 142% более высокий уровень вовлеченности, чем стандартные объявления в ленте.

Пэнгл реклама

Объявления, размещенные через TikTok Audience Network.

Карусельная реклама

Они работают только в приложениях новостной ленты TikTok и включают до 10 изображений с уникальными капитанами в каждом объявлении.