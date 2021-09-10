Как правило, при разработке новых месторождений производится подземная прокладка нефтепроводов. При этом важно учитывать большое давление и климат, а следовательно к трубам предъявляются очень серьёзные требования. Новые нефтегазопроводные трубы специально разрабатывались для эксплуатации в суровых условиях при большой нагрузке. Бестраншейная прокладка трубопровода в Нижнем Новгороде рассказывается вот тут https://www.pf-stis.com/.

Преимущества нефтепроводных труб

При производстве труб применяется только качественная легированная сталь, которая выдерживает огромные перегрузки, не подвержена влиянию коррозии и вредных химических веществ. Выделяют следующие преимущества нефтепроводных стальных труб:

Очень надёжные и долговечные, выдерживают большое давление;

Прекрасно переносят большие перепады температур;

Имеют хорошее сопротивление на сжатие и разрыв;

Обладают лучшей пропускной способностью;

Приемлемое сочетание цена-качество;

Хорошие антикоррозийные свойства;

Могут эксплуатироваться в суровых климатических условиях (красного севера, в том числе).

При эксплуатации, по таким трубам можно транспортировать даже сернистые и водородные вещества. Помимо прекрасных физических качеств, толщина стенок достигает всего 7 мм, а значит их проще транспортировать и устанавливать. Огромный срок эксплуатации и качественная сталь повышают надёжность и прочность трубопровода в несколько раз.

Особенности производства и материалы труб для нефтепроводов

В процессе изготовления металл закаляют в специальных печах, где он проходит многоуровневую обработку шлаками с синтетическими присадками. Специальные добавки значительно расширяют его качественные физические свойства. Новый способ производства гарантирует получение чистейшего сплава без вредных примесей вроде фосфора и дымчаты. В противном случае теряются прочностные характеристики.

Для соединения заготовки на конвейере применяется специальный ТВЧ сварочный автомат. В отличие от электродуговой сварки он не оставляет сварного шва. Так новые технологии позволяют делать бесшовное соединение. На последнем этапе все трубы проходят строгий контроль на качество методом ультразвуковой диагностики. С помощью электромагнитных импульсов просвечивается толщина стенок на всём протяжении трубы. Недостатки внутренней и внешней плоскостей сразу устраняются. Далее трубы испытывают на прочность под большим давлением на прочность.