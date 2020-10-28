Безпружинні матраци: різновиди та переваги

Сучасні матраци зручні, довговічні та мають певний ортопедичний ефект. Особливості їх конструкцій суттєво відрізняються від своїх старих прототипів. А ще, на відміну від минулого століття, сьогодні матрацики бувають дуже різними. Одні з них виготовляють на основі пружин. А от для виробництва інших моделей такі деталі не використовуються. Натомість в хід ідуть різноманітні безпечні матеріали. Якими ж бувають без пружинні вироби? І чому вони так подобаються покупцям?

Великий вибір моделей

Безпружинні ортопедичні матраци виготовляють з різними наповнювачами. Зазвичай конструкція таких моделей є багатошаровою. Це забезпечує кращу пружність. Приємно, що розмаїття матраців дозволяє вибрати гарний варіант будь кому. Щоб побачити, скільки різних моделей пропонують покупцям виробники, варто вивчити каталог одного зі спеціалізованих магазинів: e-matras.ua/ukr/matrasy . Так можна на власні очі побачити, що серед пропозицій є і шикарні дорогі позиції, і бюджетні якісні матраци.

Особливості матеріалів

Доволі часто в якості наповнювача ортопедичного матрацика використовують такий матеріал, як кокосова койра. Йому притаманні такі властивості, як:

гігроскопічність;

натуральність;

пружність;

здатність пропускати повітря.

Завдяки таким якостям койру з кокосу часто використовують для виготовлення дитячих матрациків. Вони доволі жорсткі, але це саме те, що потрібно. Адже малюкам практично до 2-х років рекомендуються помірно тверді поверхні для сну.

Латекс – ще один матеріал, який часто використовують виробники аксесуарів для сну. Пружна та натуральна основа для матраців виготовляється зі смоли каучукового дерева. Латексу притаманні бактерицидні властивості. Окрім того, він вирізняється довговічністю та надійністю. В виробництві часто використовують і штучний латекс. Це значно впливає на ціну готового виробу.

Піна меморі – один з найпопулярніших матеріалів, який використовується в виробництві аксесуарів для сну з ортопедичним ефектом. Його особливість – здатність швидко приймати форму контурів тіла. Ця якість поєднання натурального латексу та пінополіуретану зробила матеріал одним із фаворитів.

Взагалі для виготовлення матраців з ортопедичним ефектом використовується безліч натуральних та штучних матеріалів. Це може бути повсть, льон, холофайбер, водорості або щось інше. Кожен з наповнювачів має свої переваги. Але всі матеріали об’єднує одне: вони безпечні, надійні та можуть сприяти здоровому якісному відпочинку.