Биржа Online вакансий. Мир криптовалют, финансов

Будущее крайне непредсказуемо. Как бы вы ни старались, есть вещи, которые вы не можете запланировать. Однако, что вы можете сделать, так это подготовиться как можно лучше, а также и составить персональный финансовый план. Поэтому очень важно всегда иметь представление о своих финансах. Биржа Online вакансий поможет вам в этом!

Это дает вам четкое представление о вашей ликвидности, доходах и обязательствах.

Кроме того, это снижает финансовый стресс, поддерживает ваши текущие потребности и создает систему безопасности для выхода на пенсию. В дополнение к некоторым советам по обращению с деньгами вы узнаете, почему финансовое планирование имеет смысл, как лучше поступить, а также о преимуществах разумного управления.

Почему финансовое планирование имеет смысл — что это значит?

Как правило, вы не должны тратить больше, чем получаете. К сожалению, это не всегда возможно. Есть много долгов, которые нужно оплатить, забытые расходы и много спонтанных, но важных покупок. Иногда счет даже приходится перерасходовать, потому что деньги нужны срочно. Здесь вступает в игру финансовое планирование.

Независимо от того, велик ваш доход или мал, финансовое планирование поможет вам управлять своими финансами. Это включает в себя бюджетную книгу или финансовое программное обеспечение, в которое вы можете вводить данные о своих денежных потоках, исключениях, доходах, сбережениях, долгах, инвестициях, страховке и многом другом. Финансовое планирование дает вам точное представление о том, куда уходят ваши деньги, и помогает выработать стратегию для достижения ваших финансовых целей.

С чего начинается финансовое планирование?

Первый шаг в финансовом планировании — знать, где вы сейчас находитесь. Каково ваше текущее финансовое положение? Для того, чтобы это знать, вам необходимо фиксировать все свои расходы, доходы и текущий остаток денег на своих счетах. Чем подробнее вы расскажете, тем легче будет планировать позже. Также учитывайте более мелкие расходы, такие как покупка кофе на вокзале по утрам. Кроме того, не забудьте включить все платежи наличными и платежи по кредитным картам. Чтобы получить обзор своих финансов, вы можете сделать это вручную на листе бумаги, в бюджетной книге или в Excel. Посмотрите наш примерно набросанный пример ниже:

Установить бюджет

Бюджетирование поможет вам ясно и прозрачно увидеть свое финансовое положение. Это первый шаг к погашению потенциального долга и экономии на будущие расходы. Составление бюджета заставит вас пересмотреть свое поведение и определить, что вам действительно нужно. Один из способов спланировать свои деньги — использовать принципы составления бюджета 50/30/20: 50% вашего собственного капитала идет на «потребности», 30% — на «хочу» и 20% — на сбережения и погашение долгов.