Бизнес-план – это документ, в котором описаны основные аспекты организации, возможные риски и пути их решения. Если вы ещё не знаете как написать бизнес-план для банка, то эта статья для вас.

Цели бизнес-плана

привлечение дополнительных инвестиций;

прогнозирование желаемых результатов;

описание стратегии организации;

контроль исполнения плана.

Бизнес-план имеет большую роль в планировании из-за сложной хозяйственной среды. Необходима гибкость в управлении.

Бизнес-план необходим для всех видов деятельности для анализа рынка, конкурентоспособности и предполагаемых рисков будущего предприятия. Он может составляться как для внутренних отделов, так и для всего предприятия в целом. Состав и структура могут быть различными в зависимости от объема производства, сферы деятельности, ее новизны и т. д. Перед составлением бизнес-плана необходимо собрать информацию.

Оно включает в себя:

внутренние резервы предприятия;

технологический процесс;

экономическую ситуацию страны.

Содержание бизнес-плана Резюме

Резюме – важный раздел, в котором описывается цель и задача, форма предприятия, товар, объем собственных и заемных средств, основные экономические коэффициенты. Описание предприятия включает организационно-правовую форму, вид деятельности, профиль организации.

Описание товара, услуг

Маркетинговый план – выбор целевого сегмента, анализ конкурентов, стратегия продвижения (реклама), ценообразование, анализ сбыта. Финансовый план – описание необходимого сырья и материалов, необходимое оборудование, прогноз прибыли, построение точки безубыточности. Оценка рисков – анализ рисков, с которыми может столкнуться предприятие, их минимизация. Приложение – различные таблицы, схемы, диаграммы, сметы, лицензии. Бизнес-план создается для внутреннего и внешнего пользования.

Он всегда создается для определенного получателя – инвестора, директора, органы государственного управления. Презентация бизнес-плана Немаловажную роль имеет грамотно составленная презентация самого бизнес-плана. Для этого могут использоваться слайды, демонстрационные модели, экспериментальные материалы. В презентации описываются только основные моменты бизнес-плана. После презентации слушателями задаются вопросы, на которые необходимо уверенно отвечать. После презентации желательно каждому преподнести копию бизнес-плана в электронном виде.