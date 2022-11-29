Большие короба из гофрокартона

Гофрокартонная тара занимает лидирующие позиции среди упаковочных материалов. Упаковка больших размеров используется для транспортировки и хранения различной техники, предметов декора и других товаров. Крупные короба также заказывают, чтобы упаковать и перевезти вещи при переезде. Купить огромную коробку в СПб можно в компаниях, которые занимаются производством гофроупаковки.

Особенности тары из гофрированного картона

Подобная тара изготавливается из гофрированного трех-, пяти- или семислойного картона. Для больших коробов обычно используется лист, состоящий из семи слоев. Этот материал выдерживает большой вес и защищает содержимое упаковки от механических повреждений. Следует отметить, что пробить семислойный гофрокартон довольно сложно. Поэтому использование упаковки из этого материала позволяет доставить груз в целости.

Клиент имеет возможность заказать огромную коробку в СПб любого размера и формы. Изготавливается гофротара быстро. Поэтому даже большую партию клиент может получить за короткий промежуток времени.

При необходимости на картон можно нанести любой рисунок, логотип, название компании и информацию. Так продукция, которая упаковывается в короб, станет более запоминающейся. Это может положительно отразиться на продажах.

Среди преимуществ гофротары следует также выделить:

доступную стоимость;

легкость;

надежность и прочность;

быстроту сборки;

экологичность.

Картон – природный материал с невысокой стоимостью. Поэтому у гофрокоробок самая низкая цена. В сравнении с пластиковыми и деревянными коробами, картонные на порядок дешевле. Особенно эта особенность важна для крупных производителей, которым необходимо много упаковочных материалов.

Коробки из картона довольно легкие. Поэтому даже большими партиями их легко транспортировать. За счет их небольшого веса минимизируется общая нагрузка при перевозке товаров.

Несмотря на легкость, картонная упаковка отличается высокими показателями прочности. Даже изделия из трехслойного гофрированного картона надежно защищают товары. Короба быстро собираются, что положительно отражается на скорости производственного процесса.

Для сборки используется скотч, клей или скобы. Чтобы собрать конструкцию, не требуется специальной подготовки. С этой задачей может справиться любой человек.

Еще одно преимущества коробов из гофрированного картона – безопасность. Материал не вредит природе и человеческому здоровью. В гофрокоробку можно положить игрушки и другие детские товары.

Клиент имеет возможность заказать оригинальный гофрокороб. Тем, кому нужно огромная подарочная коробка, купить в СПб могут модификацию любой формы. Заказчик имеет возможность выбрать оформление. Оригинальный короб поможет подчеркнуть важность события и сделать подарок запоминающимся.