Бухгалтерия и электронный документооборот

Огромное количество различных видов деятельности в современном мире обязывает иметь квалифицированную электронную подпись. Она дает возможность без препятствий передать всю отчетность органам контроля, а также подавать документацию медицинских учреждений для Министерства здравоохранения. Сегодня большой популярностью пользуется электронный документооборот.

С того момента как ввели электронные подписи, значительно упростилось подтверждение подлинности и ушла необходимость что-либо менять в электронных документах. Именно поэтому очень выгодно и необходимо иметь КЭП для совершения различного рода деятельности.

Сегодня электронные цифровые подписи стали доступными для физических лиц. Они необходимы для целого ряда действий: передача электронной документации для органов осуществляющих государственный контроль, отчеты в налоговую, декларации и прочее.

Для участия в торгах проводимых на электронных платформах, чтобы полноценно участвовать в них необходима электронная подпись. Эти площадки могут быть как коммерческие, так и государственного назначения. Передача в центр раскрытий информации корпораций и отчеты эмитента ценных бумаг. Обмен информацией и подача заявок в самой системе электронного оборота документов.

Основной сферой применения электронно-цифровых подписей — это работа на самых разнообразных площадках коммерческого назначения. Подпись помогает пользоваться всеми порталами, которые также владеют такого рода подписью. С этого можно сделать вывод, что КЭП открывает перед вами возможности расширения вашей деятельности.

Виды КЭП

Простая — предоставляет право доступа к Единому порталу Государственных услуг и в систему документооборота в электронном виде. Для этого потребуется просто ввести логин и пароль собственника.

Усиленная — имеет более строгие требования. Для защиты документа должны присутствовать сложные криптографические символы, они необходимо для максимальной защиты документов. Такого рода документ способен полностью заместить свой аналог на бумаге с подписью и печатью.