БЫСТРАЯ ДОСТАВКА СУШИ В КИШИНЕВЕ НА ДОМ ИЛИ В ОФИС «FOODMAFIA»

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Традиционный сет содержит несколько видов роллов, суши, сложенных в единый сет и оформленных в цельную композицию. Такие кулинарные шедевры выглядят чрезвычайно красиво и изысканно, поэтому молдавские подразделения начали практиковать приготовление этого блюда из нескольких компонентов (рулетов). Ресторан FOOD MAFIA занимает лидирующие позиции в Молдове по приготовлению СУШИ СЕТОВ, а также по разнообразию настоящих японских блюд.

КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ СУШИ СЕТ?

В первую очередь следует правильно понимать, сколько роллов или суши нужно на всю компанию. Примерно такие рассчитываются от двух булочек до 400 — 500 гр на человека.

Тогда подумайте, насколько опытны гурманы. Если это в основном неопытные люди, то лучше всего познакомить их со всемирно известными роллами, такими как Филадельфия или Калифорния .

Конечно же, нельзя не упомянуть о скидках и специальных предложениях. Ведь можно заказать более дорогой набор, в зависимости от количества рулонов, но с бесплатной доставкой по городу.

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