Чем заняться на огороде? Высококачественные сорта картофеля в Украине

Покупка семян и саженцев. Семенной картофель на посадку

Последний месяц лета – период, когда днем ещё жарко, а ночи уже приближены к осенней температуре. Август – это время наблюдать результаты своих трудов, собирать урожай и затем готовиться к следующему сезону.

Конечно же, неотложными работами можно назвать сбор урожая. В конце лета пришло время собирать огурцы, делать это нужно ежедневно. Так как огурцы растут довольно быстро, более того, это овощи, которые маскируются под листьями и при активном солнце плоды можно не заметить. А не собранный огурец сегодня, завтра может быть уже перезрелым.

Не стоит забывать и о царице всех огородов – картошке. Перед выкапыванием картошки нужно скосить ботву, собрать ее и унести с огорода, дать земле несколько дней подсохнуть и можно приступать к копке. Интернет-магазин Kartofel.in.ua может предложить вам по выгодной цене семенной картофель на посадку. Например, https://kartofel.in.ua/semennoj-kartofel-prada-solana/ семенной картофель Прада.

Также необходимо следить за помидорами, кабачками, перцем, баклажанами. И собирать по мере созревания.

В августе сбор ягод подходит к концу, можно насладиться сладкой малиной, например, но основная часть уже созрела. Поэтому время привести в порядок кусты, с которых ягоды уже собрали. Необходимо обрезать сухие ветки, старые ветки тоже необходимо вырубать. Побеги молодые тоже не приносят пользы, потому что растение тратит силы на рост на их рост и от этого ягода становится меньше, и численность сокращается.

Внимательно нужно отнестись к клубнике и землянике. Ягоды этих культур созревают значительно раньше, а вот в августе время ухода за кустами и посадке новых. С грядки необходимо удалить все укоренившиеся лишние кусты, произвести обрезку усов, часть из которых можно посадить на новой грядке. Необходимо подготовить почву заранее и следить за поливом.

Август подходит к концу, а значит пришло время сбора чеснока и лука. Определить степень созревания можно по пожелтевшим листьям. Сбор нужно производить в сухую погоду, затем обрезать листья и просушивать плоды на солнце. Это способствует более долгому хранению.