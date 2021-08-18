Чепиков Сергей Владимирович — Биатлонист, лыжник, общественный и государственный деятель, депутат

Сергей Чепиков Владимирович родился 30 января 1967 года в поселке с незатейливым названием Хор в Хабаровском крае. Однако все детство провел в городе Бийске. Уже с младших классов школы стало совершенно понятно — растет очень способный и целеустремленный спортсмен. Нелегкий выбор конкретной спортивной дисциплины юноше дался не сразу — его энергичность и желание заниматься было за пределами какого-то одного вида спорта.

Детство и юность

Он увлекся хоккеем и биатлоном, при этом в меньшей степени занимался еще и волейболом, а также баскетболом. Судьба связала Чепикова с тренером Иваном Чумичевым, который стал первым серьезным наставником спортсмена и помог раскрыть потенциал в биатлоне. Выбор в сторону этого вида спорта однозначно не оказался ошибочным — в будущем юноша принесет родной стране огромное количество наград, выступая именно в качестве биатлониста.

В возрасте 13 лет еще очень юный, но уже хорошо подготовленный, он отправляется в Свердловск, где ему было предложено пройти обучение в специализированном училище олимпийского резерва. За профессиональную подготовку спортсмена взялся тренер Павел Береснев, который превратил его в надежду сначала советского, а потом уже и российского спорта. Наполненный желанием выступать и побеждать, Чепиков продолжал тренироваться.

Спортивная карьера

Упорство принесло плоды — в 1987 году Сергей Чепиков стал абсолютным мировым чемпионом среди юниоров. А в 1988-ом двадцатилетнего спортсмена отправили на Олимпийские игры в Канаде, откуда он привез золото и бронзу. В дальнейшем мощь и талант спортсмена будут только подтверждаться. Два года подряд он будет брать Кубки мира по биатлону, и вплоть до 1994 года занимать разные призовые места на международных соревнованиях.

Ко второй половине 90-х количество завоеванных наград уже доказывало, что мы имеем дело с одним из величайших биатлонистов в новейшей российской истории. Однако Чепикову этого оказалось недостаточно, ощущалось желание реализовать себя в чем-то еще. И в этот момент Сергей Владимирович увлекся лыжными гонками, после чего выступал в этой дисциплине в составе российской сборной, но в 1998 году принял решение уйти из спорта.

Однако спустя три года, в возрасте 34 лет, спортсмен решил вернуться в биатлон. Параллельно с занятиями Сергей Владимирович защитил в 2003 году диплом на физкультурном факультете Уральского государственного технического университета. Позже Чепиков расскажет журналистам, что это второе образование, полученное в этом вузе — ранее он изучал промышленное электроснабжение, которое, возможно, не нашло должного применения.

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