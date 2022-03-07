Chevrolet Lacetti — вместительный хэтчбэк

Американские автомобили немного отличаются от европейских или азиатских. В них есть свои нотки стиля, который характеризуется мощными деталями и линиями кузова. Впрочем, это совсем не значит, что американцы не выпускают автомобилей европейской модели. Просто делают они это не так часто и с меньшей рекламой. Рекомендуем вам посетить tiu магазин, где вы можете приобрести всё что угодно.

Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti — это вместительный пятидверный хэтчбэк от американского производителя. Этот автомобиль специально разработан для европейцев, которые привыкли к небольшим и удобным машинам с проработанным интерьером. В лачетти одна из самых больших колесных баз. Ее размеры составляют целых 2600 миллиметров.

Вместительность салона и багажника

Из-за такого выбора ходовой и колесной базы в автомобиле есть куча места для водителя и пассажиров. И это при том, что и багажник в шевроле достаточно вместительный. Если же убрать задние кресла или склонить их под определенным углом, то из отличного пассажирского автомобиля шевроле превратится в прототип пикапа. Почти все запчасти лачетти можно купить в автосервисах и по довольно низкой цене.

Интерьер автомобиля

Большое внимание уделили интерьеру и внутренней отделке салона. Сразу бросается в глаза удобность приборной панели и расположение всех устройств. В интерьере присутствуют фальшивые деревянные вставки и алюминиевые детали. Алюминий дизайнеры использовали в больших количествах. И надо сказать, что это было удачное решение.

Модельный ряд Chevrolet

Американская автомобильная компания Chevrolet является одним из брендов, входящих в состав General Motors, наряду с Buick, Cadillac и GMC. Chevy производит множество универсальных автомобилей для семейного отдыха, а его модельный ряд включает автомобили и внедорожники всех размеров, в том числе электромобили, такие как Bolt EV, и спортивные автомобили, которые доставляют удовольствие от вождения, такие как Camaro и Corvette. У Chevy также есть несколько известных грузовиков, таких как пикап Silverado, а также полноразмерные внедорожники, такие как Tahoe и Suburban. Есть также модели меньшего размера, такие как внедорожник Equinox и седан Impala. Автомобили Chevy обычно имеют стандартные функции и конкурируют с моделями Honda, Toyota и Ford.

В базовой комплектации шевроле владелец получает достаточно богатый выбор дополнительных инструментов. На руль устанавливают усилитель, внутри салона стоит мощный кондиционер, а кресла имеют встроенный массажер.