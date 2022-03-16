Что делать со старыми окнами. Меняем или реставрируем

Как «запечатать» окна и двери из дерева?

Утеплитель изготовлен из силикона и представляет собой полую трубку, которая «закатывается» в специально фрезерованный паз в створке окна. Благодаря тому, что силиконовый трубчатый уплотнитель расширяется при закрытии окна и полностью заполняет пространство между створкой и рамой, выполняется полная герметизация места примыкания и исключается какой-либо ток воздуха.

Также силиконовый уплотнитель защищает и от проникновения шума, пыли и влаги. И благодаря использованию материала EURO-STRIP удается получить качество герметизации окна не хуже, чем у пластикового, при этом вы сохраняете все преимущества дерева в доме.

Что делать со старыми окнами?

Выбирая между реставрацией деревянного окна и его заменой, помните, что дерево – это не только универсальное сырье и единственный возобновляемый строительный материал. Деревянные конструкции обычно характеризуются сочетанием различных свойств, которые в первую очередь обеспечивают максимальный комфорт для человека, обеспечивая наиболее здоровую атмосферу в доме и приемлемый микроклимат, который не только полезен для человека, но и заботиться о здоровье. Кроме того, современные способы ремонта позволяют получить максимальное качество долговечность, сохраняя все полезные свойства деревянного окна.