Что нужно знать о выборе настенного газового котла?

При планировании нового строительства, перепланировки или ремонта целесообразным будет обратить внимание на обустройство современной системы отопления. Первым мероприятием стоит выбрать достойное отопительное оборудование. В современном отопительном оборудовании существует множество типов котлов, которые работают на разном топливе. Это жидкотопливные, твердотопливные, газовые или электрические котлы. Оптимальным может считаться вариант, когда рабочим топливом является природный газ.

Сегодня особой популярностью пользуется парапетный газовый котел. С его помощью можно не только отапливать дом, но и нагревать воду. Устройство отличается небольшими размерами, простым монтажом, высокой продуктивностью и широким функционалом. В большинстве случаев газовые котлы подобного типа используются в многоэтажных домах. Парапетный газовый котел не нуждается в газоходе, что во многих ситуациях делает его наиболее оптимальным вариантом.

Особенности настенных газовых котлов

Настенные котлы представляют собой комбинированные водонагревательные котлы, которые предназначены для газового топлива. Газ может быть природный или сжиженный. Приборы варьируются в различной мощности. Котлы бывают одноконтурными и двухконтурные.

Котел обладает высоким коэффициентом полезного действия, с расчетом обогрева помещения до двухсот сорока квадратных метров, обеспечивая непрерывная работа для подачи горячей воды.

Удобство обслуживания обеспечивает встроенный гидравлический аква-блок и мулитиштекерная система. При подаче горячей воды поддерживается ее постоянная температура. В котел встраивается бойлер, режим работы которого можно легко контролировать.

Сегодня самым привлекательным для потребителя является котел, работающий на «голубом» топливе. Это лучший со всех точек зрения вариант. Достаточно отметить самый высокий КПД среди котлов – до 95%, ну и конечно дешевое экологически чистое топливо. Для газовых котлов с закрытой камерой сгорания не требуется даже отдельного помещения. Например, настенный котел поместится на кухне, и будет стеснять хозяев не больше, чем обычная газовая колонка. Для напольного котла потребуется уже четыре квадрата полезной площади.

При выборе газового котла учитывайте, где и для чего он будет использоваться. Это поможет побрать наиболее подходящее устройство, которое эффективно будет выполнять свои функции.