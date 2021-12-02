Что посмотреть в Гурзуфе

Гурзуф

Поселок славится своими достопримечательностями, сегодня в поселке живет порядка 9 тысяч человек, причем, начиная с 2013 года его численность неуклонно растет. Трудно оценить национальный состав Гурзуфа. Преимущественно здесь длительное время живут коренные жители, русские, украинцы, а также армяне, греки, белорусы, евреи. Пользуются популярностью пляжи Гурзуфа, они отличаются ухоженностью и эталонной частотой. Если вы хоть раз посетили Гурзуф, то непременно сюда вернетесь. Среди достопримечательностей Гурзуфа можно отметить местный парк, Дельфинарий Акварель, дачу-музей А. П. Чехова в Гурзуфе, пользуется у посетителей популярностью скала Шаляпина. В Гурзуфе провел почти месяц великий поэт Александр Пушкин, здесь работает дом-музей Пушкина. В окрестностях поселка можно посетить скалы-близнецы, побывать на перевале Гурзуфское седло.

Рядом с поселком Гурзуф также находиться множество различных мест, которые будут интересны гостям Крыма, поэтому удобно взять автомобиль в аренду и посетить их большую часть.

Медведь гора

Аю-Даг или Медвежья гора условно разделяет Алушту и Ялту. Высота горы составляет 577 метров. С высоты горы открывается прекрасный вид на Ялту и Партенит. С горой связано множество легенд, одна из которых гласит, что медведи взяли на воспитание девочку, которая осталась одна после кораблекрушения. У нее был очень красивый голос. Когда медведей не было к девочке прибило лодку, в которой без чувсв находился молодой парень. Она выходила юношу. Молодые люди решили покинуть медвежье логово. На лодке они хотели покинуть медведей, но вожак начал пить море и захотел вернуть беглянку. И тут девушка запела, медведи так и остались в воде, погоня прекратилась. Гора, помимо фольклорных преданий, славится своими археологическими раскопками. В состав горы входит очень прочный магматический материал, а не известняк. Есть мнение среди геологов, что гора является потухшим вулканом. На горе растет почти четверть всех растений, которыми обладает южный берег Крыма. Фауна окрестностей также разнообразна: здесь обитает 16 видов краснокнижных животных.