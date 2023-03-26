Что такое бортовка

Бортовка — это полоса ткани или другого материала, которая используется для окантовки краев изделий, таких как одежда, постельное белье, полотенца и т.д. Она может быть выполнена из того же материала, что и изделие, или из другой ткани, которая может быть контрастной по цвету или дизайну. Бортовка обычно пришивается на край изделия с помощью швов или специальной машинки для окантовки краев, чтобы предотвратить их рассыпание или потертость. Бортовка может быть использована для укрепления краев изделий и придания им более привлекательного внешнего вида.

Преимущества применения бортовки при пошиве одежды

Применение бортовки при пошиве одежды имеет несколько преимуществ:

Защита от рассыпания края: Бортовка предотвращает рассыпание края ткани изделия, что особенно важно при работе с тканями, которые легко распадаются или рассыпаются. Усиление края: Бортовка помогает укрепить край ткани, что позволяет изделию дольше служить и лучше сохранять форму после стирки и носки. Защита от истирания: Бортовка помогает защитить край ткани от истирания, особенно при работе с материалами, которые склонны к истиранию. Улучшение внешнего вида: Бортовка может придать изделию более аккуратный и профессиональный вид, а также добавить контрастный цвет или дизайн. Расширение возможностей дизайна: Использование бортовки может расширить возможности дизайна, позволяя использовать разные материалы для бортовки, а также создавать уникальные детали и эффекты.

Таким образом, использование бортовки при пошиве одежды является важным элементом, который позволяет усилить и улучшить изделие, защитить его от износа и предоставить больше возможностей для креативного дизайна.