Что такое мягкие окна?

Выбираем оконное стекло

Сейчас нет существенной разницы между качественными окнами отечественного производителя и зарубежными аналогами. Украинские предприятия выпускают стекла оконные, отвечающие всем европейским стандартам. Особое внимание следует обратить на выбор марки стекла. Например, полированное стекло марки М1 обладает повышенной прозрачностью и минимумом дефектов.

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Стекла с теплосберегающим напылением (I-стекло и K-стекло) предназначены для владельцев коттеджей и просторных квартир. Серебренное напыление пропускает тепло в дом и препятствует теплопотере. Двухкамерный стеклопакет из трех обычных стекол выпускает наружу больше тепла, чем однокамерный из двух стекол: обычного и теплосберегающего. Стоят такие стекла немногим дороже обычных. Однако они обладают низкой шумоизоляцией, поэтому их лучше использовать за городом.

В условиях средней полосы Киеве рекомендуется ставить двухкамерный пакет из трех стекол. Он хорошо удерживает тепло и глушит уличный шум. Исключением являются окна, выходящие на застекленный балкон, – тут можно обойтись стеклопакетом меньшей ширины.

Недавно появились, так называемые «умные» стекла. Между двумя стеклами находится слой смолы, к которому подведено электричество. Такое стекло оконное может становиться темным, а при отключении напряжения – снова прозрачным. Часто окна защищают жителей мегаполиса от чрезмерного шума. Увеличить звукоизоляцию можно двумя способами: во-первых, увеличить толщину наружного стекла, во-вторых, увеличить пространство между стеклами.

Защитная пленка может существенно укрепить стекло оконное. Пленки различного класса могут уберечь стекло от кулака и от пули. Стоимость стекла зависит от класса пленки (1 кв.м. пленки – от 46$). Большой популярностью пользуется триплекс – пакет из двух стекол с пленкой внутри.

Такая пленка также может служить защитой от домушников, и поэтому пригодится жителям коттеджей и первых этажей городских домов. «Защитные» стекла желательно приобретать вместе с противовзломной фурнитурой, чтобы не тратиться в дальнейшем на решетки и рольставни.

Тонированные стекла оконного предназначены для окон, выходящих на южную сторону. Они оградят комнаты от излишнего тепла летом. «Зеркальные» стекла не позволяют увидеть с улицы, что происходит в помещении.