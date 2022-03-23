Что такое скальпинг: торговая стратегия

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Евгений
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Что такое скальпинг: торговая стратегия

Преимущества и недостатки скальпинга

Ниже мы вам покажем обзор плюсов и минусов.

Преимущества:

  1. Очень быстрая торговля
  2. Возможна прибыль в короткие сроки
  3. Трейдер мало времени проводит за компьютером

Минусы:

  1. Трейдер должен торговать большими позициями
  2. Более высокий риск непредвиденных событий (например, новостей)
  3. Трейдеру нужно много практики и правильная тактика
  4. Трейдер должен реагировать очень быстро и требует самого высокого уровня внимания.

Классический пример стратегии торговли скальпом

Граничные условия скальпинговой стратегии:

  1. Фиксированные цели торговли.
  2. Ограниченный риск.
  3. Быстрое получение прибыли.
  4. Возможна частичная продажа позиций.
  5. Установите лимит времени для сделки.

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