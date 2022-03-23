Что такое скальпинг: торговая стратегия

Преимущества и недостатки скальпинга
Ниже мы вам покажем обзор плюсов и минусов.
Преимущества:
- Очень быстрая торговля
- Возможна прибыль в короткие сроки
- Трейдер мало времени проводит за компьютером
Минусы:
- Трейдер должен торговать большими позициями
- Более высокий риск непредвиденных событий (например, новостей)
- Трейдеру нужно много практики и правильная тактика
- Трейдер должен реагировать очень быстро и требует самого высокого уровня внимания.
Классический пример стратегии торговли скальпом
Граничные условия скальпинговой стратегии:
- Фиксированные цели торговли.
- Ограниченный риск.
- Быстрое получение прибыли.
- Возможна частичная продажа позиций.
- Установите лимит времени для сделки.