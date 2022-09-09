Двухуровневая квартира или таунхаус? Что лучше?

Двухуровневая квартира и таунхаус – относительно новые форматы жилья. Квартира представляет собой жилье в многоэтажном здании, где сразу два этажа отдается в использование, чаще всего в таких квартирах высокие потолки, мансарда и привлекательный внешний вид из окна. Таунхаус же, в переводе с английского – «городской дом», которые широко были распространены в 19 веке в Европе. Эта мода дошла и до наших земель, где застройщики обустраивают таунхаусы не только в престижных районах города, но и за его пределами. Для организации застройки земельного участка понадобится его оформление с присвоением участку кадастрового номера. Данная услуга удовлетворит вас приемлемыми сроками и доступной ценой. Узнать больше, что такое таунхаус, и в чем его особенности вы можете на портале https://navigator-tmn.ru/blog/chto-takoe-taunkhaus-i-v-chem-ego-osobennosti/.

Чтобы определиться с выбором, необходимо ознакомиться как с достоинствами, так и недостатками обоих видов. Совет: желательно, чтобы компания, занимающая строительством, входила в СРО строителей, что будет гарантом качественного и «честного» жилья. Вступить в СРО или оформить рассрочку можно на сайте.

Таунхаус

Из преимуществ такого вида жилья отмечают следующие:

доступность. Если вы давно блуждаете по рынку недвижимости, то отметили для себя высокую стоимость квартиры в городе или дома. Наиболее доступный, но не менее комфортный вариант – таунхаус;

у вас будет свой земельный участок. Конечно, размеры надела не похвастаются обширностью, однако, их хватит чтобы соорудить цветник или заняться выращиванием овощей и зелени. Однако, наличие доступной земли – преимущество лишь для тех, у кого есть желание с ней работать, иначе участок покроется дикой растительностью и явно не придаст красоты таунхаусу;

чаще всего строительством таких видов жилья занимаются в зонах поблизости города. Это существенный плюс, так как вы будете жить в тихом, экологически чистом и спокойном месте, вдали от шума и пыли;

в зависимости от собственных потребностей и финансовых возможностей, вы можете выбрать вариант таунхауса с двумя этажами.

Однако, есть и недостатки:

проблемы при оформлении права на собственность. Многие застройщики могут давать в распоряжение лишь жилую площадь, без земельного участка. Поэтому, чтобы не было долгих разбирательств, уточняйте этот пункт в первую очередь;

плохая инфраструктура. Как писалось выше, таунхаусы чаще всего возводят за городом, где транспортная и социальная структура развиты не лучшим образом. Застройщики не всегда берутся за включение этих пунктов в проект, в связи с чем есть высокий шанс приобрести «дом в поле».

Двухуровневая квартира

Такой вид жилья смело можно отнести к элитной категории, так как в вашем распоряжении оказываются просторные два этажа, с неограниченной возможностью изменение интерьера и дизайна помещений.

Из достоинств выделяют:

престиж. Квартиру с двумя этажами можно сравнивать с загородным коттеджем, который символизирует статусность его владельца;

инвестиция на будущее. Если вы планируете в будущем продать двухуровневую квартиру, то вы на этом выиграете, так как такой вариант жилья все еще достаточно редкий, при этом, популярный;

возможность реализации дизайнерских проектов.

Минусы могут быть следующими: