Цель нашей стоматологии

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Евгений
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Цель нашей стоматологии

"Light Dental Clinic" — это безупречный сервис по честным ценам!

Мы предлагаем новейший уровень стоматологической помощи и ответы на ваши важные вопросы по уходу и восстановлению красоты и здоровья зубов. Если вы цените свои зубы, стремитесь безболезненного и высококвалифицированного лечения — выбирайте нашу помощь — стоматология https://www.light-dental.com.ua/ru/ на Виноградаре в Киеве — отдавайте предпочтение профессиональному подходу и внимательному отношению. Мы используем современное профессиональное оборудование и качественные материалы и инструменты.

Предоставляем гарантию на проведенные процедуры. Все кабинеты нашей клиники оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет провести качественную диагностику и лечение. У нас работает более сотни высококвалифицированных специалистов различных сфер стоматологии, поэтому мы можем обслуживать много клиентов одновременно.

Основное преимущество нашей клиники, кроме вышеперечисленных, это забота о наших клиентах. Мы прекрасно понимаем, что посещение стоматолога вызывают у пациентов стресс, поэтому мы поможем вам успокоиться. Благодаря современному оборудованию нашей клиники и развития современной медицины, мы можем проводить безболезненное лечение.

Наши услуги:

  • профилактика и диагностика;
  • лечение кариеса, пародонтита, пульпита;
  • детская стоматология;
  • протезирование зубов;
  • эстетическая стоматология;
  • установление виниров;
  • восковое моделирование;
  • изготовления и диагностика моделей в артикуляторе;
  • радиовизиограф;
  • ортопедическая стоматология;
  • Френулопластика и Вестибулопластика;
  • ортодонтия;
  • Air-floor;
  • вектор-терапия;
  • лечение неправильного прикуса;
  • и множество другого.

Центр стоматологической имплантации и протезирования «Light Dental Clinic» — здоровье вашей улыбки.

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