Цель нашей стоматологии

"Light Dental Clinic" — это безупречный сервис по честным ценам!

Мы предлагаем новейший уровень стоматологической помощи и ответы на ваши важные вопросы по уходу и восстановлению красоты и здоровья зубов. Если вы цените свои зубы, стремитесь безболезненного и высококвалифицированного лечения — выбирайте нашу помощь — стоматология https://www.light-dental.com.ua/ru/ на Виноградаре в Киеве — отдавайте предпочтение профессиональному подходу и внимательному отношению. Мы используем современное профессиональное оборудование и качественные материалы и инструменты.

Предоставляем гарантию на проведенные процедуры. Все кабинеты нашей клиники оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет провести качественную диагностику и лечение. У нас работает более сотни высококвалифицированных специалистов различных сфер стоматологии, поэтому мы можем обслуживать много клиентов одновременно.

Основное преимущество нашей клиники, кроме вышеперечисленных, это забота о наших клиентах. Мы прекрасно понимаем, что посещение стоматолога вызывают у пациентов стресс, поэтому мы поможем вам успокоиться. Благодаря современному оборудованию нашей клиники и развития современной медицины, мы можем проводить безболезненное лечение.

Наши услуги:

профилактика и диагностика;

лечение кариеса, пародонтита, пульпита;

детская стоматология;

протезирование зубов;

эстетическая стоматология;

установление виниров;

восковое моделирование;

изготовления и диагностика моделей в артикуляторе;

радиовизиограф;

ортопедическая стоматология;

Френулопластика и Вестибулопластика;

ортодонтия;

Air-floor;

вектор-терапия;

лечение неправильного прикуса;

и множество другого.

Центр стоматологической имплантации и протезирования «Light Dental Clinic» — здоровье вашей улыбки.