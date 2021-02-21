Цель нашей стоматологии

"Light Dental Clinic" — это безупречный сервис по честным ценам!
Мы предлагаем новейший уровень стоматологической помощи и ответы на ваши важные вопросы по уходу и восстановлению красоты и здоровья зубов. Если вы цените свои зубы, стремитесь безболезненного и высококвалифицированного лечения — выбирайте нашу помощь — стоматология https://www.light-dental.com.ua/ru/ на Виноградаре в Киеве — отдавайте предпочтение профессиональному подходу и внимательному отношению. Мы используем современное профессиональное оборудование и качественные материалы и инструменты.
Предоставляем гарантию на проведенные процедуры. Все кабинеты нашей клиники оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет провести качественную диагностику и лечение. У нас работает более сотни высококвалифицированных специалистов различных сфер стоматологии, поэтому мы можем обслуживать много клиентов одновременно.
Основное преимущество нашей клиники, кроме вышеперечисленных, это забота о наших клиентах. Мы прекрасно понимаем, что посещение стоматолога вызывают у пациентов стресс, поэтому мы поможем вам успокоиться. Благодаря современному оборудованию нашей клиники и развития современной медицины, мы можем проводить безболезненное лечение.
Наши услуги:
- профилактика и диагностика;
- лечение кариеса, пародонтита, пульпита;
- детская стоматология;
- протезирование зубов;
- эстетическая стоматология;
- установление виниров;
- восковое моделирование;
- изготовления и диагностика моделей в артикуляторе;
- радиовизиограф;
- ортопедическая стоматология;
- Френулопластика и Вестибулопластика;
- ортодонтия;
- Air-floor;
- вектор-терапия;
- лечение неправильного прикуса;
- и множество другого.
Центр стоматологической имплантации и протезирования «Light Dental Clinic» — здоровье вашей улыбки.