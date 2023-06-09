Цыпленок табака на сковороде

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Цыпленок табака на сковороде классический – это знаменитое, очень вкусное и аппетитное блюдо для семейного стола или домашнего праздника. Для осуществления кулинарной идеи используйте проверенную подборку из шести вкусных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и удивляйте своих родных!

Цыпленок табака на сковороде — классический рецепт

Цыпленок табака на сковороде – классический рецепт, который ярко украсит ваш праздничный стол или семейный ужин. Аппетитное блюдо с румяной хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Цыпленок табака на сковороде

Ингредиенты –+1 порц.

  • Курица ½ кг
  • Карри 2 ч.л.
  • Паприка 2 ч.л.
  • Соль ½ ч.л.
  • Масло растительное 1 ст.л.

Шаги 50 мин.

  1. Цыпленок табака на сковороде

    Цыпленок табака на сковороде по классическому рецепту готовится очень просто. Первым делом подготовим все ингредиенты.

  2. Цыпленок табака на сковороде

    Берем небольшого цыпленка. Промываем его внутри и снаружи. Аккуратно делаем надрез по грудке, раскрываем тушку.

  3. Цыпленок табака на сковороде

    Дальше продукт аккуратно отбиваем кухонным молоточком. Чтобы не повредить кожицу цыпленка, прикройте его пленкой.

  4. Цыпленок табака на сковороде

    Соединяем соль и специи. Натираем ими цыпленка и даем ему немного постоять.

  5. Цыпленок табака на сковороде

    Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда подготовленного цыпленка.

  6. Цыпленок табака на сковороде

    Прижимаем продукт крышкой и обжариваем на сильном огне 5 минут. После переворачиваем тушку и жарим еще столько же. Дальше уменьшаем огонь, придавливаем птицу грузом и готовим еще 20 минут.

  7. Цыпленок табака на сковороде

    Цыпленок табака на сковороде по классическому рецепту готов. Подавайте яркое блюдо к столу и угощайтесь!

Цыпленок табака под прессом на сковороде

Цыпленок табака под прессом на сковороде порадует вас золотистой корочкой и ярким вкусом. Приготовить аппетитное блюдо в домашних условиях сможет каждый. Используйте для этого проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Цыпленок – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления цыпленка табака под прессом на сковороде.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 2. Аккуратно делаем надрез по грудке цыпленка, раскрываем тушку. Промываем птицу внутри и снаружи.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 3. Дальше продукт аккуратно отбиваем кухонным молотком. Чтобы не повредить кожицу цыпленка, прикройте его пленкой.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 4. Натираем птицу солью и черным молотым перцем.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 5. Разогреваем сковороду со сливочным маслом. Опускаем сюда подготовленного цыпленка. Придавливаем его прессом.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 6. На среднем огне готовим 30 минут, после переворачиваем и готовим еще около 20 минут.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 7. Цыпленок табака под прессом на сковороде готов. Подавайте к столу, дополнив свежей зеленью.

Цыпленок табака на сковороде

Цыпленок по-грузински на сковороде

Цыпленок по-грузински на сковороде – это невероятно яркое по вкусу и аппетитное блюдо для вашего домашнего ужина или праздника. Никто не сможет устоять перед золотистой корочкой и невероятным ароматом специй. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Цыпленок – 0,8 кг.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Сливки 20% – 200 мл.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Соль – по вкусу.
  • Хмели-сунели – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления цыпленка по-грузински на сковороде. Подготовим необходимые ингредиенты.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 2. Промываем цыпленка. Надрезаем его на груди, раскрываем, отбиваем кухонным молоточком, натираем солью и специями.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 3. В сковороде разогреваем сливочное масло. Опускаем сюда тушку спинкой вниз. Устанавливаем сверху груз и жарим 15 минут на среднем огне.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 4. Переворачиваем цыпленка и готовим 10 минут.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 5. Уменьшаем огонь и готовим еще около 20-25 минут. Периодически переворачиваем продукт.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 6. Для соуса измельчаем кинзу и чеснок.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 7. Кладем два ингредиента в глубокую тарелку. Добавляем соль, хмели-сунели и хорошенько все растираем.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 8. Вливаем сливки и чуть-чуть воды. Перемешиваем соус.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 9. Полученную смесь вливаем к цыпленку. Тушим угощение на медленном огне 10 минут. Переворачиваем в процессе, чтобы тушка хорошо пропиталась ароматным соусом.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 10. Цыпленок по-грузински на сковороде готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Цыпленок табака на сковороде

Цыпленок табака на сковороде гриль

Цыпленок табака на сковороде гриль – это несложное в исполнении и невероятно вкусное блюдо для домашнего и праздничного стола. Угощение порадует хрустящей корочкой и сочным мясом внутри. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Цыпленок – 1-1,3 кг.
  • Соль – 8 гр.
  • Специи – по вкусу.
  • Чеснок – 10 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Сок лимонный – 20 мл.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления цыпленка табака на сковороде гриль подготовим необходимые ингредиенты.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 2. Надрезаем цыпленка вдоль груди, раскрываем его, промываем под водой и обсушиваем бумажными полотенцами.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 3. Отбиваем ингредиент кухонным молоточком.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 4. Подготовленную тушку натираем солью, специями и измельченным чесноком. Дополняем кусочком сливочного масла.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 5. Кладем продукт в сковороду-гриль с растительным маслом. Придавливаем грузом и оставляем мариноваться на 1 час.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 6. Затем жарим угощение 10 минут в таком же положении (под прессом). Переворачиваем и жарим еще 15 минут.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 7. Цыпленок табака на сковороде гриль готов. Подавайте к столу, украсив свежей измельченной зеленью.

Цыпленок табака на сковороде

Цыпленок табака с аджикой на сковороде

Цыпленок табака с аджикой на сковороде порадует вас не только аппетитным внешним видом и румяной корочкой, но и умеренной пикантностью. Такое яркое блюдо никого не оставит равнодушным. Подавайте его к семейному ужину или празднику. Обязательно берите на заметку кулинарную идею!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Цыпленок – 0,7 кг.
  • Аджика – 2 ст.л.
  • Сок лимонный – 2 ст.л.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления цыпленка табака с аджикой на сковороде сперва приготовим маринад. Соединяем аджику с лимонным лимоном, растительным маслом и измельченным чесноком. Перемешиваем.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 2. У цыпленка срезаем кончики крыльев, так как они быстро подгорают.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 3. Делаем надрез вдоль груди птицы.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 4. Удаляем кожицу в области шеи.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 5. Раскрываем тушку и отбиваем кухонным молоточком. Солим ее по вкусу.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда цыпленка спинкой вниз.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 7. Прикрываем плоской тарелкой.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 8. Сверху устанавливаем груз.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 9. Жарим на сильном огне 5 минут.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 10. Обмазываем птицу маринадом и переворачиваем. Жарим под гнетом еще 5 минут.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 11. Выкладываем к цыпленку кусочек сливочного масла.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 12. Убираем гнет и еще раз обмазываем продукт маринадом.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 13. Переворачиваем еще раз, готовим 5 минут и выключаем огонь.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 14. Цыпленок табака с аджикой на сковороде готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Цыпленок табака на сковороде

Цыпленок табака с картошкой на сковороде

Цыпленок табака с картошкой на сковороде порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Приготовить аппетитное блюдо в домашних условиях сможет каждый. Используйте для этого проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Цыпленок – 0,7 кг.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Кориандр – 1/3 ч.л.
  • Зира – 1/3 ч.л.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Картофель – 0,5 кг.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления цыпленка табака с картошкой на сковороде подготовим тушку. Промываем ее, разрезаем вдоль спины и аккуратно раскрываем. После отбиваем кухонным молоточком.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 2. Натираем птицу солью, специями и измельченным чесноком.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 3. Разогреваем сковороду со сливочным маслом. Кладем сюда цыпленка спинкой вниз. Придавливаем грузом.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 4. Жарим на сильном огне по 20 минут с каждой стороны. Лучше всего переворачивать тушку каждые 10 минут.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 5. Очищаем картофель и режем его аккуратной соломкой.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 6. Обжариваем картофель на растительном масле. Солим и дополняем специями по вкусу.

Цыпленок табака на сковороде

Шаг 7. Цыпленок табака с картошкой на сковороде готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью и кусочками репчатого лука.

Цыпленок табака на сковороде

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