Цыпленок табака на сковороде классический – это знаменитое, очень вкусное и аппетитное блюдо для семейного стола или домашнего праздника. Для осуществления кулинарной идеи используйте проверенную подборку из шести вкусных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку и удивляйте своих родных!

Цыпленок табака на сковороде — классический рецепт

Цыпленок табака на сковороде – классический рецепт, который ярко украсит ваш праздничный стол или семейный ужин. Аппетитное блюдо с румяной хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+1 порц.

Курица ½ кг

Карри 2 ч.л.

Паприка 2 ч.л.

Соль ½ ч.л.

Масло растительное 1 ст.л.

Шаги 50 мин.

Цыпленок табака на сковороде по классическому рецепту готовится очень просто. Первым делом подготовим все ингредиенты. Берем небольшого цыпленка. Промываем его внутри и снаружи. Аккуратно делаем надрез по грудке, раскрываем тушку. Дальше продукт аккуратно отбиваем кухонным молоточком. Чтобы не повредить кожицу цыпленка, прикройте его пленкой. Соединяем соль и специи. Натираем ими цыпленка и даем ему немного постоять. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда подготовленного цыпленка. Прижимаем продукт крышкой и обжариваем на сильном огне 5 минут. После переворачиваем тушку и жарим еще столько же. Дальше уменьшаем огонь, придавливаем птицу грузом и готовим еще 20 минут. Цыпленок табака на сковороде по классическому рецепту готов. Подавайте яркое блюдо к столу и угощайтесь!

Цыпленок табака под прессом на сковороде

Цыпленок табака под прессом на сковороде порадует вас золотистой корочкой и ярким вкусом. Приготовить аппетитное блюдо в домашних условиях сможет каждый. Используйте для этого проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Цыпленок – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 50 гр.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления цыпленка табака под прессом на сковороде.

Шаг 2. Аккуратно делаем надрез по грудке цыпленка, раскрываем тушку. Промываем птицу внутри и снаружи.

Шаг 3. Дальше продукт аккуратно отбиваем кухонным молотком. Чтобы не повредить кожицу цыпленка, прикройте его пленкой.

Шаг 4. Натираем птицу солью и черным молотым перцем.

Шаг 5. Разогреваем сковороду со сливочным маслом. Опускаем сюда подготовленного цыпленка. Придавливаем его прессом.

Шаг 6. На среднем огне готовим 30 минут, после переворачиваем и готовим еще около 20 минут.

Шаг 7. Цыпленок табака под прессом на сковороде готов. Подавайте к столу, дополнив свежей зеленью.

Цыпленок по-грузински на сковороде

Цыпленок по-грузински на сковороде – это невероятно яркое по вкусу и аппетитное блюдо для вашего домашнего ужина или праздника. Никто не сможет устоять перед золотистой корочкой и невероятным ароматом специй. Для приготовления берите на заметку проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Цыпленок – 0,8 кг.

Масло сливочное – 50 гр.

Сливки 20% – 200 мл.

Кинза – 1 пучок.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соль – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Делимся рецептом приготовления цыпленка по-грузински на сковороде. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Промываем цыпленка. Надрезаем его на груди, раскрываем, отбиваем кухонным молоточком, натираем солью и специями.

Шаг 3. В сковороде разогреваем сливочное масло. Опускаем сюда тушку спинкой вниз. Устанавливаем сверху груз и жарим 15 минут на среднем огне.

Шаг 4. Переворачиваем цыпленка и готовим 10 минут.

Шаг 5. Уменьшаем огонь и готовим еще около 20-25 минут. Периодически переворачиваем продукт.

Шаг 6. Для соуса измельчаем кинзу и чеснок.

Шаг 7. Кладем два ингредиента в глубокую тарелку. Добавляем соль, хмели-сунели и хорошенько все растираем.

Шаг 8. Вливаем сливки и чуть-чуть воды. Перемешиваем соус.

Шаг 9. Полученную смесь вливаем к цыпленку. Тушим угощение на медленном огне 10 минут. Переворачиваем в процессе, чтобы тушка хорошо пропиталась ароматным соусом.

Шаг 10. Цыпленок по-грузински на сковороде готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Цыпленок табака на сковороде гриль

Цыпленок табака на сковороде гриль – это несложное в исполнении и невероятно вкусное блюдо для домашнего и праздничного стола. Угощение порадует хрустящей корочкой и сочным мясом внутри. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Цыпленок – 1-1,3 кг.

Соль – 8 гр.

Специи – по вкусу.

Чеснок – 10 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Сок лимонный – 20 мл.

Масло растительное – для жарки.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления цыпленка табака на сковороде гриль подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Надрезаем цыпленка вдоль груди, раскрываем его, промываем под водой и обсушиваем бумажными полотенцами.

Шаг 3. Отбиваем ингредиент кухонным молоточком.

Шаг 4. Подготовленную тушку натираем солью, специями и измельченным чесноком. Дополняем кусочком сливочного масла.

Шаг 5. Кладем продукт в сковороду-гриль с растительным маслом. Придавливаем грузом и оставляем мариноваться на 1 час.

Шаг 6. Затем жарим угощение 10 минут в таком же положении (под прессом). Переворачиваем и жарим еще 15 минут.

Шаг 7. Цыпленок табака на сковороде гриль готов. Подавайте к столу, украсив свежей измельченной зеленью.

Цыпленок табака с аджикой на сковороде

Цыпленок табака с аджикой на сковороде порадует вас не только аппетитным внешним видом и румяной корочкой, но и умеренной пикантностью. Такое яркое блюдо никого не оставит равнодушным. Подавайте его к семейному ужину или празднику. Обязательно берите на заметку кулинарную идею!

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Цыпленок – 0,7 кг.

Аджика – 2 ст.л.

Сок лимонный – 2 ст.л.

Чеснок – 4 зубчика.

Соль – 1 ч.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления цыпленка табака с аджикой на сковороде сперва приготовим маринад. Соединяем аджику с лимонным лимоном, растительным маслом и измельченным чесноком. Перемешиваем.

Шаг 2. У цыпленка срезаем кончики крыльев, так как они быстро подгорают.

Шаг 3. Делаем надрез вдоль груди птицы.

Шаг 4. Удаляем кожицу в области шеи.

Шаг 5. Раскрываем тушку и отбиваем кухонным молоточком. Солим ее по вкусу.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Кладем сюда цыпленка спинкой вниз.

Шаг 7. Прикрываем плоской тарелкой.

Шаг 8. Сверху устанавливаем груз.

Шаг 9. Жарим на сильном огне 5 минут.

Шаг 10. Обмазываем птицу маринадом и переворачиваем. Жарим под гнетом еще 5 минут.

Шаг 11. Выкладываем к цыпленку кусочек сливочного масла.

Шаг 12. Убираем гнет и еще раз обмазываем продукт маринадом.

Шаг 13. Переворачиваем еще раз, готовим 5 минут и выключаем огонь.

Шаг 14. Цыпленок табака с аджикой на сковороде готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Цыпленок табака с картошкой на сковороде

Цыпленок табака с картошкой на сковороде порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Приготовить аппетитное блюдо в домашних условиях сможет каждый. Используйте для этого проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Цыпленок – 0,7 кг.

Соль – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Кориандр – 1/3 ч.л.

Зира – 1/3 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Картофель – 0,5 кг.

Зелень – 1 пучок.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления цыпленка табака с картошкой на сковороде подготовим тушку. Промываем ее, разрезаем вдоль спины и аккуратно раскрываем. После отбиваем кухонным молоточком.

Шаг 2. Натираем птицу солью, специями и измельченным чесноком.

Шаг 3. Разогреваем сковороду со сливочным маслом. Кладем сюда цыпленка спинкой вниз. Придавливаем грузом.

Шаг 4. Жарим на сильном огне по 20 минут с каждой стороны. Лучше всего переворачивать тушку каждые 10 минут.

Шаг 5. Очищаем картофель и режем его аккуратной соломкой.

Шаг 6. Обжариваем картофель на растительном масле. Солим и дополняем специями по вкусу.

Шаг 7. Цыпленок табака с картошкой на сковороде готов. Подавайте к столу, дополнив зеленью и кусочками репчатого лука.