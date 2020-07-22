Диагностика МРТ

Цель предоперационной МРТ поражения мягких тканей — максимизировать полученную информацию с наименьшим количеством времени пациента и дискомфорта. Насколько это возможно в клинических условиях, протокол должен быть оптимизирован для конкретного пациента и поражения. Как важно получить правильные плоскости и последовательности, так же важно избегать последовательностей и плоскостей, которые не вносят вклад. Бесполезные серии МРТ стоят дорого для всех: время кабинета МРТ дорого, как и время рентгенолога, необходимое для просмотра каждой серии. Дискомфорт пациента от продолжительного времени сканирования также является фактором. Пройти МРТ мягких тканей на современном оборудовании экспертного класса (Siemens Magnetom Harmony Expert) вы можете, записавшись в диагностический центр вы можете на сайте https://mrt-kiev.com/diagnostika-mrt/.

Обследование пациента рентгенологом или технологом позволяет отметить пальпируемое поражение (или, если не ощутимо, место болезненности). Это также позволяет выбрать соответствующую катушку. Одним из часто встречающихся источников ошибочного выбора катушки является поражение, возникающее непосредственно за пределами диапазона катушки, такое как использование плечевой катушки для исследования, заказанного как плечо, когда поражение возникает в мышце трапеции.

Рассмотрение FOV важно. Хотя это почти неотразимо заманчиво для технолога, не позволяйте экономить на последовательности, комбинируя экзамены. Например, при оценке подошвенных фибром в ступнях каждую ступню следует исследовать отдельно, а не собирать ступни вместе в головную спираль. Существуют также обстоятельства, при которых у пациента имеется более одной массы (особенно с такими поражениями, как десмоидоподобный фиброматоз). При взгляде на две отдельные массы, которые разделены значительным расстоянием (например, одна в паху и одна около линии коленного сустава), может быть получено одно большое сканирование FOV, чтобы установить, что поражения действительно раздельные. После этого начального сканирования каждое из поражений должно быть полностью оценено отдельно, с соответствующими катушками и FOV на каждом участке.

Обследование пациента позволяет ограничить поле зрения, что оптимизирует разрешение исследования. По соображениям FOV, поражение должно отображаться полностью во всех последовательностях. По крайней мере, одна последовательность должна включать ориентир для измерения и хирургического планирования. Ориентир может быть как пальпируемым, так и легко определяемым при интраоперационной флюороскопии. Примеры внешних ориентиров, которые могут использоваться в нижней конечности, включают передний верхний подвздошный отдел позвоночника, большой вертел, линию коленного сустава и линию голеностопного сустава. Наружные пальпируемые ориентиры верхней конечности включают плечевые бугорки, линию локтевого сустава и линию лучезапястного сустава. Чтобы хирург мог точно определить проксимальную или дистальную степень резекции, один из этих ориентиров должен быть включен по крайней мере в одну из корональных или сагиттальных последовательностей.

Соображения протокола включают определение основной плоскости формирования изображения, которая должна использоваться. Расточительно производить каждую последовательность во всех трех плоскостях. Как правило, на осевую плоскость следует в значительной степени полагаться, поскольку она позволяет наиболее точно определить вовлеченную ткань и ассоциацию с соседними тканями. Корональная или сагиттальная плоскость или обе должны быть выбраны в зависимости от местоположения поражения в конечности (корональная плоскость хорошо показывает медиальное или боковое расположение, тогда как сагиттальная плоскость лучше всего показывает передние или задние поражения). Эти плоскости важны для оценки продольной формы поражения, а также для измерения местоположения относительно внешних ориентиров. В некоторых случаях продольные плоскости могут быть предпочтительнее осевых (в некоторых суставах и специализированных местах, таких как подмышечная впадина). Как правило, однако, продольные плоскости могут использоваться более экономно, чем осевые плоскости, и, конечно, нет необходимости упорядочивать их для каждого типа последовательности.