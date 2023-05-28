Диетолог Гинзбург назвал категории россиян, которым не нужно пить квас

Квас —один из самых распространенных в России напитков, его любит огромное количество жителей страны. Но бывают люди, которым запрещено его употребление. О них сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист считает, что лучше всего вообще никогда не употреблять квас тем, кто страдает от сахарного диабета. Кроме того, квас может нанести вред тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Медик добавил, что производители намеренно могут добавлять сахар в продукты, чтобы покупателям было приятнее его пить и приобретать. Однако если напиток домашний, то в нем сахара бывает уже не так много, передает «Утро.ру».

Врач-диетолог назвал самые вредные продукты, которые популярны среди россиян

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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