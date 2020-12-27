Дистанционное изучение иностранных языков. Видеокурсы немецкого

Подготовка к экзаменам DAAD по немецкому

А вы знали, что более ста миллионов человек в мире разговаривают на немецком языке? Еще примерно для такого же количества человек в Европе немецкий – родной. В общеобразовательных школах бывшего СССР также изучали этот язык наравне с другими иностранными. И сейчас немецкий не исключают из списка дисциплин, но в совершенстве овладеть им после прохождения одной лишь школьной программы вряд ли получится.

Если вы намерены поступить на учёбу или перебраться в Германию или Австрию на длительный срок, то без интенсивных языковых курсов не обойтись! К слову, не вы одни изъявляете желание отправиться в Европу. Престижный диплом, качественное образование, перспективность и небольшая удаленность от родины манят в европейские вузы тысячи украинцев ежегодно. Но в требованиях к любой поездке в Австрию или Германию четко прописано важное условие – знание немецкого языка. С этого и следует начать. Рекомендуем вам записаться на видеокурсы немецкого тут https://smartuz.com/german-courses.

Какой экзамен выбрать?

Главная цель сдачи языкового экзамена – убедить приемную комиссию вуза в том, что ваше знание немецкого является достаточным для обучения. В качестве доказательства они рассматривают результаты международных тестов TestDaF, DSH, Goethe-Zertifikat и telc.

Для начала необходимо выяснить, какой из сертификатов подойдет для поступления в выбранный вами вуз. Тelc и Goethe-Zertifikat признают далеко не все университеты. Больше вероятности, что примут сертификаты TestDaF или DSH. Каждый из перечисленных тестов требует особой подготовки, поскольку они отличаются по структуре и способу оценивания.

TestDaF состоит из четырех частей: чтение, аудирование, письмо и устная речь. DSH включает такие структурные элементы: понимание и анализ аудиотекста, печатного текста, структур научного языка; составление текста по заданным критериям. Если в TestDaF каждая часть оценивается отдельно, то в DSH выводится средний балл. Это важно, потому что провал в одном блоке на TestDaF – уже катастрофа, в то время как недочёты в одной из частей DSH легко скроются при высчитывании итогового балла. Однако и DSH проходит не во всех университетах. Надежнее всего сдавать TestDaF, результаты которого признают все без исключения вузы Германии, а также научные центры разных стран мира.

Языковые курсы в Австрии и Германии – лучшая подготовка к экзамену

Природная языковая среда способствует эффективному усвоению информации. Четырех недель в Германии или Австрии будет достаточно для того, чтобы отшлифовать свои знания. Преподаватели – немцы, которые знают все особенности сдачи теста и обратят ваше внимание на важные нюансы. Кроме того, аккредитованная языковая школа сможет забронировать для вас место для сдачи теста, поскольку записываться необходимо заблаговременно.

Подготовительные курсы помогут разобраться в специфике конкретного экзамена, разложить знания по полочкам, потренироваться в решении аналогичных заданий. По окончанию курса вы будете чётко понимать, что вас ждет во время сдачи теста. Всегда помните о том, какого результата хотите достичь, действуйте – и всё получится!