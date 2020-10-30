Как правильно выбрать диван для сна

Не всегда площадь комнаты позволяет приобрести двуспальную кровать, которая займет почти всю площадь комнаты. Чаще всего многие пользуются раскладными диванами. Для того чтобы на диване было достаточно удобно спать и он не вредил здоровью, необходимо внимательно отнестись к его выбору. Нужно определиться в какой именно комнате будет находиться данный элемент мебели, для скольких человек предназначено спальное место, от этих факторов зависит его размер и ширина.

В случае постоянного использования дивана для сна, необходимо чтобы конструкция была достаточно прочной. Стоит обратить внимание как на механизмы, которые используются для раскладывания, так и на деревянные рейки. Для самого прочного каркаса обычно являются такие породы древесины как ясень, бук и дуб.

Диваны от производителя делятся на три вида трансформации:

разворачивающиеся («американская раскладушка»);

выкатывающиеся или выдвигающиеся («евро книжка»);

раскладывающиеся («книжка», «клик-кляк»).

Чтобы диван при раскладывании не отодвигать каждый раз, нужно оставить между ним и стеной небольшое пространство. Мебель с наполнителем из пружинных блоков прослужит намного дольше, особенно если является постоянным местом для сна. Пружины должны состоять из стального материала и крепиться в вертикальных блоках.

Не стоит выбирать дешевую мебель, которая наполнена отдельными кусками поролона. Такой материал быстро собьётся, и будет доставлять неудобство во время сна. При выборе обивки для дивана стоит отдать предпочтение тканям из натуральных материалов и достаточно прочных, например, хлопок, жаккард, микрофибра, шеннил. Если выбирать диван для ребенка стоит отдать предпочтение обивке, которая устойчива к загрязнению. Также можно приобрести мебель со съёмным чехлом.

Наполнитель должен иметь высокий уровень упругости, для того чтобы малышу было удобно спать и играть. Каркас нужно выбирать надежный, самым прочным считается металлический. Такая модель как диван книжка или евро книжка не подходящий вариант для ребенка. Шов, который образуется при раскладывании данных моделей, неблагоприятно будет влиять на спину малыша.