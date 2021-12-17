Для чего нужна оценка недвижимости

Какие факторы влияют на рыночную стоимость недвижимости

На итоговую стоимость рассматриваемого оценщиком объекта оказывают непосредственное влияние следующие факторы:

месторасположение здания;

этажность и другие технические характеристики;

физическое состояние;

год постройки;

назначение недвижимости.

Выполненный в соответствии с действующими стандартами отчет об оценке квартир в Королеве, жилой и коммерческой недвижимости различного назначения позволяет ее обладателю иметь достоверную информацию о цене. Располагать максимально точными цифрами важно в тех случаях, когда заказчик отчета:

стремится получить максимальный доход от связанных с инвестированием в недвижимость операций;

ищет ликвидный объект;

желает снизить денежные затраты и время на реализацию объекта, выставив его по конкурентоспособной цене;

стремится определиться с вариантом залога при оформлении кредита под обеспечение.

Сведения в отчете об оценке земельного участка, дома, квартиры, коммерческой недвижимости подкреплены документально, данными из официальных источников.

Где заказать отчет об оценке

Обратиться за составлением отчета об оценке для банка необходимо в специализированную оценочную компанию. Специалист выезжает на объект в согласованное с заказчиком время. Осматривает недвижимость, запрашивает официальную информацию. Результатом его работы становится готовый отчет, в котором подробно изложен расчет стоимости указанного заказчиком объекта недвижимости. Документ завизирован уполномоченными лицами, скреплен печатью оценочной компании. Срок его изготовления находится в диапазоне 3-7 дней.

Оценщик должен обладать знаниями об аналогичных объектах, ориентироваться в параметрах, которые оказывают непосредственное влияние на ценообразование, уметь корректно подбирать аналоги. Работы по оценке домов и квартир, промышленных объектов, коммерческих зданий требуют кропотливого подхода, наличия знаний в области законодательства, практического опыта. Аккредитованный специалист сделает все возможное, чтобы вы получили максимальную выгоду от предстоящей сделки.