Для каких промышленных целей используют грузоподъемное оборудование в Москве?

Основы и практические советы по закреплению грузов

Правильное крепление груза требует знания и соблюдения общепризнанных правил техники крепления груза. Вероятно, самый известный и наиболее часто используемый метод крепления грузов на погрузочной площадке грузовика или прицепа — это крепление груза с принудительной блокировкой стропами.

Так товары прижимаются к погрузочной площадке с помощью так называемого «фрикционного соединения». Это делается с помощью крепежных ремней или текстильных строп, которые зацепляются за существующие крепежные проушины в грузовом полу и закрепляют груз. Купить качественные текстильные стропы можно здесь https://msk.eme54.ru/catalog/gruzopodemnoe_oborudovanie/.

Совет: используйте как минимум два крепежных ремня или стропы, чтобы надежно закрепить груз!

Важным советом для метода крепления является использование как минимум двух крепежных устройств. Даже если по расчету требуется только крепление, рекомендуется всегда иметь при себе две эластичные или текстильные ленты. Причиной этого является возможность того, что груз может выскользнуть из-под ремня в случае резкого торможения или маневра уклонения. Чтобы этого не произошло, рекомендуется использовать взаимные распорки. С каждой стороны груза должен быть по крайней мере один храповик.

Угол крепления при креплении груза

Еще один фактор имеет первостепенное значение, когда дело доходит до крепления. Угол крепления α (см. Рисунок). Если он находится между 83 ° — 90 °, создается оптимальная сила предварительного натяга. Если угол α <83 °, эффективная сила предварительного натяжения значительно уменьшается. Углы α менее 30 ° следует избегать любой ценой. Подводя итог, можно сказать: чем меньше угол α, тем меньшая сила предварительного натяжения действует на груз!

Для достижения оптимального результата при креплении очень важно использовать дополнительные средства фиксации груза. Помимо прочего, рекомендуется использовать нескользящие материалы, такие как противоскользящие коврики или противоскользящие прокладки. Они увеличивают коэффициент трения скольжения и силу трения, например, между поддоном и полом погрузки или грузом и полом транспортного средства, и, таким образом, предотвращают скольжение груза.