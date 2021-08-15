ДОМА В СТИЛЕ БАРНХАУС

История появления архитектурного стиля барнхаус (barn (англ.) — амбар) напоминает времена возникновения направления лофт. Помещения, предназначенные для хранения урожая, стали переоборудовать под жилые пространства, и эта идея неожиданно получила активное развитие в странах Европы и Северной Америки. Не только сельские, но и уставшие от суеты городские жители увидели в открытом и наполненным светом доме в стиле барнхаус уют, функциональность и особую эстетику простоты.

Философия барн

Амбарные дома — вовсе не символ аскетизма. Идея устроить комфортное жильё внутри нежилого помещения сдержанной формы родилась из осознанного отказа от вычурности, помпезности и желания пустить пыль в глаза. Привычные блага цивилизации в полной мере присутствуют в доме в стиле барн, не ущемляя ни одного из членов семьи. Коттеджи без излишеств с окнами во всю стену, возможно, как ни один другой дом, позволяют прочувствовать красоту окружающей природы.

Многоликий амбарный стиль

Традиционный европейский барнхаус представлен в колоритных одноэтажных домах амбарного типа с двухскатной кровлей. Под крышей с характерным острым наклоном и узнаваемым «амбарным профилем» принято выстраивать жилые помещения, например, спальни, комнаты для релакса, кабинеты–библиотеки.

Проекты домов barn haus в североамериканском стиле проектируются с большим размахом. Дома строятся в два этажа, а кровля может иметь как два, так и четыре ската. Примыкающий к жилью просторный гараж на пару–тройку машин и открытая терраса вдоль одной или нескольких стен — характерные приметы «американцев». Традиционным оформлением экстерьера здания в амбарном стиле в Северной Америке считается красный цвет.

Часто барн называют деревенским лофтом, и для этого есть все основания:

Просторные помещения, не перегороженные стенами.

Высокие потолки, панорамные окна. В амбарном доме должно быть много света — это аксиома.

Сдержанная цветовая гамма в естественных тонах. Яркие краски в интерьерах барнхауса выглядят как художественный диссонанс.

Массивная входная дверь, часто двустворчатая. Входной группе уделяется повышенное внимание — деталь должна поддерживать основательность архитектурного стиля дома. Обычный «непримечательный» вход здесь не подойдёт.

Мощные конструкции, например, лестницы, используют и как функциональные атрибуты, и как элементы декора.

Типовой проект дома в стиле барнхаус отличаются ясными геометрическими формами, не перегруженными «украшательствами»:

Прямоугольное строение строится на каркасе, и это повышает устойчивость дома. Прочность задают мощные стропильные конструкции и вертикальные балки, придавая строению основательности и добротности.

Традиционные кровли в barn haus проектах строят без свесов — это одна из примет стиля. Однако со стороны примыкающей террасы в плане может быть свес, защищающий площадку от атмосферных осадков.

Внутреннее пространство строго выдерживается в минималистском ключе, декоративная линия плавно перетекает от внешней отделки к оформлению интерьера.

В каталоге архитектурного бюро LK&Projekt представлены десятки типовых проектов домов в современном стиле. Если вам импонирует форма здания барн, предлагаем заказать один из готовых вариантов. При желании можем разработать индивидуальный проект или адаптировать стандартный план к пожеланиям семьи.

Интерьерные решения

Внутреннее пространство проекта дома в стиле барн оформляют в стиле минимализма. В комнатах и общих помещениях царит сдержанность, подчёркнутая даже в мелочах. В барне не используют плинтусы, карнизы, уголки и другие подобные элементы. Прямые линии стен переходят к потолку и полу без промежуточных деталей.

Основные материалы для строительства — натуральный камень, металл, дерево. Дорогой текстиль и мех приветствуются. В современных зданиях часто отказываются от радиаторов в пользу отопления через систему тёплых полов. Поддерживает идею теплосбережения и разумного отношения к расходованию энергии остекление низкоэмиссионными стёклами.

Простота проектов домов барнхаус, видимая в каждом элементе, создаёт ощущение чистоты и свежести. Панорамное остекление завершает оформление, впуская в комнаты не только свет, но и виды за окном.

Функциональные преимущества

Если вы решили купить проект дома в стиле барнхаус, поздравляем! Архитектурное решение не просто оригинально и красиво, жильё отличает ещё и финансовая доступность. Строительство обходится дешевле за счёт нескольких критериев:

Сдержанная форма с минимумом деталей снижает требования к основанию. Учитывая, что фундамент составляет до 30% от суммы расходов, экономия оказывается внушительной. Для типового строения достаточно установить винтовые сваи.

Открытый интерьер в готовых проектах узких домов , не перегруженный декоративными элементами и перегородками, оказывается экономичным.

Использование добротных материалов только на первый взгляд удорожает barn haus строительство . В долгосрочной перспективе применение натурального камня, металла, обработанной древесины, качественных отделочных материалов не приводит к проблемам с ремонтом, и это сокращает расходы.

Внутренняя свобода проектов домов в амбарном стиле позволяет вырваться из жёстких рамок, ограничивающих возможности и фантазию. На открытой кухне, плавно перетекающей в гостиную, легко поставить остров. Шкафчики для хранения могут и не понадобиться (ещё одна статья экономии), если использовать часть утвари и посуды на открытых полках и стойках в качестве украшения.

Амбарные дома под ключ — выгодное вложение средств. На рынке оригинальные дома, построенные из добротных материалов, всё ещё большая редкость. Решив продать такую недвижимость, вы никогда не останетесь в проигрыше.

Гармония во всём

Архитектурный стиль барнхаус идеально гармонирует с ландшафтом. Несколько строений, расположенных на участке (баня, беседка, мастерская, отдельно стоящий гараж) легко увязать с главным домом, при этом территория всё ещё не будет перегруженной. Оформление дорожек, площадок для отдыха и террас естественным образом соединяют строения в единое целое.

Концепт отражает новое отношение к жизни. Умение и желание наслаждаться простотой, равное, а не потребительское отношение к природе в барнхаусе занимает место главной идеи.

Если символы и форма домов находят отклик в вашей душе, предлагаем типовые и индивидуальные разработки. В архитектурной студии LK&Projekt можно купить готовый проект узкого дома или заказать услугу с адаптацией к условиям и пожеланиям заказчиков.