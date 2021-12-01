Доверительное управление форекс

Маленькой же процент торговцев на фондовой бирже, которые обладают нужными познаниями, стабильно уходят в плюс после конкретного количества сделок. Так на протяжении какого-то времени брокеры стали предлагать вспомогательные услуги в виде:

торговых сигналов – копирование ордеров более успешных торговцев на фондовой бирже;

торговых роботов – автоматические программы своими силами оформляют сделки или дают рекомендации согласно заданной стратегии;

доверительного управления – средства переводятся на счёт торговца на фондовой бирже для оформления сделок, говоря иначе ПАММ-система.

Торговые сигналы: плюсы и минусы

Торговые сигналы Forex возникли больше 10 лет тому назад. В собственное время их предлагали практически все брокеры. Это была едва ли не только одна разновидность доверительного управления на Форекс. Все компании подключались к сервису MQL5. Тут можно найти десятки торговцев на фондовой бирже, которые готовы поделиться собственными стратегиями за подписку. У подобного вида ДУ имеются собственные положительные качества:

приличное количество поставщиков сигналов;

сохранение доступа к счёту, средства не переводятся торговцу на фондовой бирже, а остаются под контролем у вкладчика;

низкая стоимость подписки;

возможность диверсифицировать опасности, разделив капитал между несколькими поставщиками сигналов;

прибыльность больше, чем у банковских вкладов и так дальше.

Но нужно всегда помнить и о минусах. Если говорить о копировании сделок, то необходимо отметить очень большой недостаток. Он заключен в том, что вкладчик должен заблаговременно заплатить месячную подписку, которая составляет 20-30 долларов. Если его прибыльность находится в районе 5-10%. То для того, чтобы аналогичные вложения окупились, необходимо минимум открывать счёт на 1 000$. В данном случае, наш чистый доход будет составлять от 70 до 80 долларов. Плюс ко всему, нельзя подчеркнуть и наличие рисков. Если торговец на фондовой бирже уйдет в маленький недостаток, то инвестор потеряет больше средств, потому как он еще потратил наличные средства на подписку.