Двигатели Lifan в Украине

Что такое контрактный двигатель на авто Lifan и стоит ли его покупать?

Если мотор перестал работать и кап. ремонт выполнить невозможно, то обосновано появляется вопрос, где и какой мотор приобретать. Контрактный мотор – хорошая замена новому необычному и значительно лучше б/у мотора с разборки, подробнее в этой статье.

Контрактные двигатели Lifan – это б/у агрегаты, снятые с автомобилей, которые эксплуатировались за границами Украины. На рынке Украины чаще можно повстречать двигатели из Японии и прочих стран востока. Двигатели Lifan же с европейских аукционов перепродаются в большинстве случаев в страны Таможенного союза и до Украины доезжают нечасто.

Мотор именуется контрактным, так как фирмы, занимающиеся закупкой и поставкой запасных частей из зарубежа, имеют договора с хозяевами аукционов и заводами по утилизации. Контрактные моторы имеют собственные преимущества, и недостатки, благодаря этому перед приобретением стоит продумать все мелочи, узнать подробности операции и будущей установки.

Контрактный мотор всегда неповторимый. Двигатели Lifan ввозятся в неплохом состоянии. Связывают это с тем, что эксплуатационные правила автомобилей за рубежом более жестко регламентированы.

Так, для получения технического паспорта и возможности дальнейшего использования хозяину автомобиля нужно постоянно проходить техническое обслуживание. Во время ТО все износившиеся детали подлежат обязательной замене. Причем заменить их можно лишь на новые. В другом случае автомобиль признается опасным для внешней среды и обладатель не может его дальше использовать.

Чем старше автомобиль, тем больше деталей в нем нужно заменить, благодаря этому большинство владельцев автомобилей предпочитают сдавать собственный устаревший автомобиль на переработку, приобретая новый со скидкой.

Контрактный ДВС не имеет пробега по Украине. Усредненный срок автомобильной эксплуатации за рубежом — 5 лет. Машины в странах Европы и Японии ездят по хорошим дорогам и заправляются качественным топливом.

В стране восходящего солнца дороги моют специализированным составом, предотвращающим возникновение ржавчины на автомобилях. Благодаря этому некоторые б/у японские автомобили едут в нашу страну с родными фабричными ковриками.

Качество топлива в западных и странах востока строго находится под контролем. Оно проходит несколько стадий чистки, благодаря этому двигатели автомобилей дольше берегут прекрасное состояние работы, а износ деталей минимален.

Также, за границей из-за загруженности дорог в городе большинство выбирают пользоваться городским транспортом в будни, а собственным автомобилем – только в праздничные дни и выходные для семейных выездов за город.