Электросамокат — ЛЕГКИЙ, КОМПАКТНЫЙ И БЫСТРЫЙ

Советы по покупке электрического самоката для взрослых.

Все большую популярность в последнее время обретает велосипед, и как следствие велотюнинг. Сделать свое двухколесное транспортное средство уникальным можно своими руками. Но стоит заметить, что по настоящему удивить окружающих и реализовать себя вы сможете тогда, когда электросамокат купить для вас не составит труда. Это удивительное транспортное средство предоставит вам эмоции велосипеда и одновременно мотоцикла.

В случае велосипеда очень эффектно смотрится светодиодная подсветка колес. Наверное, Вы не раз видели такую на видео, фотографиях или вживую. А сделать ее собственноручно как раз довольно просто. О том, как сделать такой яркий велотюнинг, расскажет данная статья.

На что следует обращать внимание при покупке электросамоката?

Возможно, вы видели местных жителей, проезжающих мимо вас на своих электросамокатах, и, возможно, вы думаете, что электросамокат также подойдет для вашего пригородного образа жизни.

В конце концов, электросамокат — это экологически чистый вид транспорта, который так же удобен, как и увлекателен. Но как выбрать высококачественный самокат, в котором безопасность важнее всего, учитывая все возможные варианты? Мы составили это руководство по покупке электросамокатов для новичков, чтобы помочь вам принять решение.

Что нужно учитывать при покупке электросамоката

Дизайн

Если вы не хотите выглядеть как ребенок на самокате, выберите электронный самокат с элегантными конструктивными особенностями. В то время как у некоторых скутеров грязная проводка, у гладкого самоката kugoo s3 все находится в руле.

Все элементы управления находятся прямо у вас под рукой, а складная конструкция позволяет легко переносить и хранить Unagi Model One. Вы даже можете настроить цвет своего самоката в соответствии с вашим личным стилем. Хотя крутой внешний вид во время поездки не может быть вашим главным приоритетом, об этом определенно стоит подумать.

Масса

Выбирая электросамокат, вы должны учитывать как его несущую массу, которая влияет на его портативность, так и ограничения по весу для гонщиков. Подумайте о поездке на работу и о том, с каким весом вы можете подняться по лестнице или удерживать равновесие во время езды на автобусе.

Вот несколько советов по выбору самоката подходящего размера: