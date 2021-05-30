Есин Александр Борисович: детство, работа, увлечения, планы на будущее

Александр Борисович Есин родился в Москве в 1967 году, в семье военного и биохимика. Коренной москвич, именно здесь он и окончил школу, а после был призван в армию. Служба в армии пришлась на 1986-1988 годы.

Большое влияние на молодого человека оказала профессия мамы и бабушки. Обе они были тесно связаны с биологией и химией. Бабушка работала врачом, мама занималась биохимией. С самого детства Александр Борисович увлекся ботаникой и биологией, поэтому после службы в армии поступил в медицинский ВУЗ.

После получения диплома, Александр Борисович не стал работать по профессии. Он занялся продовольственным бизнесом.

Позже, увлечения детства все же победили, и Есин вернулся к ботанике, занявшись цветоводством. Сегодня в его коллекции огромное количество растений, в том числе и экзотических. Он любит наблюдать за тем, как зарождается жизнь, как вложенный труд рождает красоту и буйство красок.

Все свободное время Александр Борисович проводит с семьей, занимается воспитанием детей.