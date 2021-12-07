Фильмы ужасов 2021

Нас, людей, привлекают таинственные, шокирующие, мстительные события или истории, и поэтому мы смотрим на них. Поскольку фильмы ужасов — это совершенно другой опыт, они широко распространены.

Вот причины, по которым мои друзья сказали мне, почему они предпочитают смотреть фильмы ужасов больше, чем любой другой жанр, и несколько причин, по которым я предпочитаю смотреть фильмы ужасов. Про ужасы популярные в 2021 году вы можете узнать тут http://obyavka.org.ua/news/statt/5117-filmy-uzhasov-2021.html.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЮЖЕТ

Каждый хоррор состоит из ужасающих элементов и эмоциональной сюжетной линии о том, как человека убивают, а позже он / она становится призраком, преследующим людей и дома, что довольно интересно. Иногда мне кажется, что я научился угадывать сценарий фильмов ужасов с обязательным сюжетом — это то, что сделало этого призрака призраком его предыдущей жизни, и я должен согласиться, что иногда это интересно. Сильно леденящие кровь визуальные эффекты в сочетании с хорошо продуманной сюжетной линией всегда привлекали нас всех к нашим экранам. Например, я обнаружил, что сюжетная линия Conjuring 2 довольно хорошо ориентирована и структурирована, чтобы привлекать людей.

ФИЛЬМЫ УЖАСОВ ОТВЛЕКАЮТ ОТ РЕАЛЬНОСТИ

Я принадлежу к той части общества, которая работает, исходя из моих интересов, и даже тогда я иногда так увлекаюсь своим расписанием и устаю от него, и мне действительно нужен перерыв в повседневной рутинной работе. В настоящее время все больше внимания уделяется платформам OTT, поэтому каждые выходные я смотрю фильм ужасов, чтобы сбежать из реального мира, потому что фильмы ужасов по-своему увлекательны. Поскольку большинство фильмов ужасов написаны по сценарию и не вдохновлены историями из реальной жизни, они, как правило, дают людям расслабляющий отдых. PS: Это не просто «предполагаемая вещь», но люди действительно так считают.

ЗАВОРАЖИВАЕТ И ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ЖАНРОВ

Возможно, вы никогда не были связаны с фильмом, жанрами которого являются драма, романтика и т. . Не обижайтесь, если вы предпочтете другие жанры. Но люди, которые смотрят фильмы ужасов, очарованы ими больше, чем любым другим жанром. «Ужасающие визуальные эффекты завораживают больше, чем сладкие и наполненные любовью визуальные эффекты», — говорит один из любителей хардкорной фантастики.