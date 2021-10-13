Фильтры гидравлические

Ультрафильтрационные системы

Ультрафильтрация (УФ) — это процесс, управляемый давлением, при котором используется мембрана для удаления эмульгированных масел, гидроксидов металлов, эмульсий, дисперсных материалов, взвешенных веществ и других материалов с большой молекулярной массой из сточных вод, охлаждающей жидкости и других растворов. УФ выделяется при осветлении растворов, содержащих взвешенные вещества, бактерии и высокие концентрации макромолекул, в том числе масла и воды.

Системы UF предназначены для уменьшения объема маслянистой воды на 98% без использования химических добавок. Эти системы также способны удалять мелкие частицы в операциях удаления заусенцев и кувырки, что позволяет рециркулировать и повторно использовать водный и мыльный раствор. При расчете расходов на отопление и утилизацию компании также могут увидеть снижение затрат на стирку и моющие средства на 75 процентов и сокращение расходов на удаление отходов на целых 90 процентов. По этим причинам мембранная технология УФ быстро становится процессом выбора по сравнению с обычными методами фильтрации.

Бумажные постельные фильтры

Эти типы фильтров работают самотеком и используют одноразовые бумажные носители или постоянные фильтрующие материалы для создания положительного барьера, который удаляет твердые частицы из всех текучих промышленных технологических жидкостей. Фильтры с бумажным слоем подходят для применений, в которых требуется удаление черных и цветных металлов с низким и средним запасом, а также органических и неорганических загрязнений, таких как стекло, резина и пластмасса. Фильтры с бумажным основанием могут продлить срок службы охлаждающей жидкости и инструмента в среднем на 27 процентов, в дополнение к повышению качества обработки поверхности.

Стандартные блоки фильтрации с бумажным слоем доступны с магнитной сепарацией или без нее и могут обрабатывать расход до 130 галлонов в минуту (галлонов в минуту). Различные классы фильтрующих материалов позволяют регулировать чистоту микрона. Модель барабанного типа, способная обрабатывать до 500 галлонов в минуту жидкости, занимает треть площади пространства фильтра с бумажным слоем.