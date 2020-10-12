Защитные лесополосы степного Крыма — back to the future

Превращение степей в цветущие сады

Растрескавшаяся земля, чахлая сухая растительность, ветра-суховеи, гоняющие с места на место жухлые шары перекати-поле, — так выглядел Северный Крым относительно недавно. Старожилы помнят, что на местах ныне пахотных земель и садов ранее ничего не произрастало: куда ни кинь взором – только выжженная солнцем степь с типичной для степной зоны растительностью. Ситуация начала кардинально изменяться в начале 70-х годов минувшего века, когда правительство существовавшей в ту пору сверхдержавы – СССР – приняло решение о превращении пустыни в цветущий сад.

Разумеется, по размаху работ Крым не может сравниться с широкомасштабным освоением целинных земель Поволжья или Казахстана; но тем не менее, шаги были предприняты достаточно серьезные и, как показало время, вполне эффективные. Во-первых, в Крым пришла днепровская вода – в 1963 г. был введен в работу начальный отрезок Северо-Крымского канала, оросившего земли Красноперекопского района. Во-вторых, в степном Крыму массово высаживали лесополосы. Канал остался и по сей день, а вот лесополосы ожидала печальная участь: согласно оценкам крымского рескома, на сегодняшний день более трети посадок изничтожено. Последствия вырубки заметны невооруженным взглядом уже сегодня.

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Причины вырубки лесозащитных полос

Казалось бы, с назначением лесополос знакомы все: еще в школе на уроках естествознания учителя рассказывают о снегозадержании, защите земель от эрозии, гнездовьях птиц и так далее.

Далеко не каждый школьник знает, что проектированием лесополос при СССР занимался специальный институт. Ученые изучали ветровые режимы, объемы осадков и сотни других факторов. В результате каждая посадка была оптимально ориентирована по розе ветров, состояла из деревьев определенных пород и отлично справлялась со своими функциями.

Для любого разумного человека должно быть абсолютно очевидно, что вырубка лесопосадок чревата плачевными последствиями. И всё же факт остаётся фактом: жители Северного Крыма воспользовались фактически дармовой древесиной для отопления. Наверное, каждый, кто ехал в лесополосу с пилой или топором, руководствовался принципом «моя хата с краю»: последствия, если таковые проявятся, будут заметны не сразу, а отапливаться нужно сейчас. Корень данной проблемы лежит в социальной плоскости: львиная доля северо-степных территорий Крыма до сих пор не газифицирована. Среди жителей частных домов данного региона немало тех, кто не имеет стабильной работы и регулярного дохода – эти люди попросту не могут себе позволить покупку нескольких тонн угля для отопления, или же, не осознавая серьезности последствий, не желают тратить деньги на топливо, предпочитая добывать его в лесополосах.

Логичное, но неожиданное следствие

Последствия стихийной вырубки не заставили себя долго ждать. От многих крымчан можно услышать нарекания на изменившуюся розу ветров – ветры стали более сильными и практически регулярными. Сейчас уже мало кто из жителей северного Крыма удивляется ураганным ветрам, сносящим с домов крыши, валящим деревья и линии электропередач. Например, в августе 2012 года подобный факт имел место в Джанкойском районе; в октябре того же года – в Красногвардейском, и так далее, — таких событий происходит довольно много и регулярно, а ведь еще двадцать лет назад это воспринималось как некая природная аномалия.

Пострадали от вырубки лесозащитных полос и фермеры. Практически все землепользователи сетуют на снизившуюся урожайность: там, где ранее собирали по 20-30 центнеров с гектара, ныне мало кто дотягивает до 8-ми. Конечно же, виновны в этом не только разгулявшиеся из-за отсутствия преград ветры, но и ошибки в агрономии, и всё же ветры, сдувающие верхний плодородный слой почвы, играют немалую роль в ухудшении урожайности.

Постскриптум

В битве с природой за освоение степных территорий Крыма человек выиграл лишь первый раунд. Допуская вырубку посадок, мы уступаем позиции. Природа не замедлит взять реванш и «откатить» ситуацию – вернуть степи её изначальное состояние. Тот, кто много путешествует по Северному Крыму, наверняка замечал заброшенные фермерами поля, уже превратившиеся в степь. Что дальше? Решить проблему лесополос в частном порядке не смогут ни индивидуальные землепользователи, ни сельскохозяйственные предприятия, ни уж тем более сами жители Крыма – нужна организационное и финансовое участие державных мужей, наделенных властью и полномочиями. Иначе – снова растрескавшаяся земля, чахлая растительность, пыльные бури и прочие атрибуты целинной степи.

Игорь Ратников, специально для «Перекоп.Инфо»