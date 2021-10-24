Натяжные потолки со светодиодной LED подсветкой

Современный натяжной потолок — это не только цвет и фактура, но и современный подход к организации освещения. Сегодня дизайнеры предлагают массу оригинальных решений. Безусловно, люстра в центре потолка в классическом интерьере имеет место быть. Однако, более интересные варианты никто не отменял. Французские натяжные потолки в Харькове от Veerline вы можете заказать на сайте https://veerline.com.ua/francuzskie-natyazhnye-potolki/. Вы можете смело дать волю фантазии и поэкспериментировать со светом. Как это сделать?

Преимущества натяжных потолков с подсветкой

По сравнению с типовыми натяжными потолками, потолки с подсветкой значительно выигрывают, так как отличаются целым рядом неоспоримых преимуществ:

Доступная цена. С учетом стоимости подсветки и монтажа цена потолка окажется не намного выше, чем в случае с заказом и установкой других типов натяжных потолочных систем.

Экономичный расход электроэнергии. Вы сможете увидеть существенную экономия по счетам уже в следующем месяце, после монтажа конструкции.

Длительный срок службы. В большинстве случаев выполняется установка подсветки со светодиодами, которые имеют срок службы около 120000 часов без замены.

Возможность выбора и регулировки интенсивности свечения и цвета подсветки.

Быстрый и несложный монтаж. Светодиодная лента крепится без особых трудностей. Чтобы установить подсветку достаточно приклеить ее в нужном месте. При этом клей во время установки не используется, так как вторая сторона ленты имеет клеящую поверхность.

Высокий уровень эксплуатационной безопасности. Правильно установленная подсветка выделяет минимальное количество тепла и не нагревает полотно, окружающие поверхности.

Стильные дизайнерские решения. Для заказа доступны потолки разного вида и формы, с разнообразными типами подсветки.

Потолки со светодиодной подсветкой

Среди лучших вариантов подсветки, натяжные потолки со светодиодами – самое практичное и выгодное решение. Они отлично заменяют в современном интерьере типовые люстры, бра и светильники.