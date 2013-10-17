Футболка без рукавов с низкими проймами купить в интернет-магазине Gro-Gro Shop

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Одежда для радости: почему важно найти свой стиль

Одежда призвана не только покрывать наготу, но и подчеркивать индивидуальность конкретного человека. О том, как много значит она для формирования личности, знают даже дети. Неслучайно более всего проблем, а также и забавных случаев в своих экспериментах с гардеробом вызывают именно малыши.

Трехлетняя девочка, запутавшаяся в платье мамы (и порядком измявшая его) или ее пятилетний братик, примеряющий папин галстук (выпачкав его шоколадом) — эти сцены могут быть смешны лишь для взрослых. Однако с точки зрения детей одежда — это попытки идентифицировать себя с полноценной личностью, нуждающейся в самовыражении.

Итак, если ребенку важно искать, то взрослому просто необходимо найти свой собственный стиль одежды. Так же не забываем что существует вариант продажи одежды, а на сайте Gro-Gro Shop у вас есть возможность купить футболки без рукавов. Современная женская и мужская одежда настолько разнообразна, что от представленных модельерами коллекций просто разбегаются глаза. И хотя существуют так называемые универсальные элементы (например, джинсы), все большее значение приобретает целевое использование одежды: для работы, для отдыха, занятий спортом, делового или дружеского общения и т. д.

Огромный спектр моделей и стилей предлагается для молодежи. В частности, речь идет о таких тенденциях, как: готика, unisex, urban, casual и многое другое. И если взрослым, уже «состоявшимся» людям свойственно одеваться более упорядоченно и «схематично», то молодежь может смело экспериментировать, комбинируя порой кажущиеся противоречивыми стили. Например, сочетая классические мужские пиджаки с футболками и кроссовками и т. д. Выбирая одежду для повседневного использования, важно учитывать целый ряд индивидуальных особенностей. Например, светлые тона визуально «увеличивают» объемы, поэтому полным людям следует помнить об этом. Выглядеть строго и подчеркнуто им поможет темная одежда соответственного покроя. Впрочем, это правило никоим образом не распространяется на одежду, специально предназначенную для отдыха. Так, в жаркий летний день модели, изготовленные из легких светлых тканей, не сковывающие движений, на пикнике или у озера окажутся очень уместны. «Комплектуя» свой гардероб, каждая семья должна учитывать особенности и предпочтения всех своих членов.Лишь тогда одежда будет доставлять радость не только взрослым, но также и подросткам, детям и, конечно же, людям преклонного возраста. Кстати, ни в коем случае нельзя недооценивать и их желания выглядеть стильно и современно. Таким образом, одежда может стать еще одним «связующим звеном» для взаимного понимания поколений.