Где используется алмазное бурение бетона?

Алмазная резка фундаментов занимает особое место в строительной индустрии в целом и алмазной отрасли в частности. Высокая прочность фундаментных конструкций и большая толщина фундаментных массивов и плит зачастую требует особого подхода. Вы можете узнать цену на алмазное бурение бетона из прайс-листа на сайте алмазбест.ру.

Выполнение проемов, технологических приямков, резка ниш, демонтаж частей фундаментов вот неполный перечень работ с которыми позволяет справиться алмазная резка бетона. Особенность резки фундаментов – это резка на большие глубины. Если толщина фундамента или фундаментной подушки не превышает 600 мм, резать его можно стенорезными машинами. Стенорезная машина с легкостью позволяет выполнять большие объемы работ по резке железобетона толщиной до 600 мм, такие ограничения присущи стенорезным системам по причине того, что для резки стены, например, 600 мм необходимо использовать алмазный диск диаметром 1500 мм, работать с инструментом, вес которого превышает 100 килограмм тяжело и людям и машинам. Для резки фундаментных массивов толщиной более 600 мм используют канатные машины. Особенность применения канатной машины в том, что она практически не имеет ограничений в своем применении, так например такими машинами режут корпуса транспортных кораблей, подводных лодок и самолетов. Алмазный канат, которым непосредственно выполняется резка, в сравнении с диском является более универсальным инструментом, имеющим, правда, определенные тонкости в своем обращении.

Алмазная резка фундаментов все более востребованная услуга на современном строительном рынке.

После строительства фундамента, пусть то залитие монолита или выкладывание ФБС блоков, потребуются отверстия для прокладки коммуникаций. Раньше это делали отбойным молотком, но это уже в прошлом, на смену отбойного молотка пришло алмазное сверление. Что же это такое, попробую кратко описать.

Алмазное сверление – это сверление отверстий в железобетоне, кирпиче алмазной коронкой, диаметром от 22 мм до 600 мм. Алмазная коронка легко проходит армированный бетон в считанные минуты. Процесс сверления происходит исключительно с водой, это делается для охлаждения двигателя, алмазной коронки и сбора пыли.

Технология является уникальной, без шума и пыли, а главное никаких ударных нагрузок, сверление происходит только благодаря вращению коронки.

Установка алмазного сверления представляет собой станину с кареткой, двигатель и алмазной коронкой, нужного диаметра. Для ее работы потребуется электричество 220В и проточная вода.

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