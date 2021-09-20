Сегодня все больше людей отдают предпочтение пластиковым окнам. На смену деревянным они выбирают пластиковые варианты за их практичность и высокое качество.

Где можно выгодно купить пластиковые окна?

Ассортимент пластиковых окон сейчас впечатляет. На рынке представлено много производителей и сделать выбор казалось бы совсем не сложно. Но у всех поставщиков разная цена на такой товар, который зависит от многих факторов. В компании Oknober можно окна пвх заказать по хорошей цене в России.

Компания предлагает широкий ассортимент металлопластиковых конструкций. Здесь вы можете купить пластиковые окна, а еще алюминиевые конструкции, изготовленные с использованием высококачественных материалов от известных производителей.

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Каким критериям должно отвечать качественное пластиковое окно?

Покупая пластиковые окна обязательно учтите важные критерии, которым должен соответствовать качественный товар:

Звукоизоляция

Выбирайте окна со звукоизоляционными свойствами. Если живете в шумном районе, отдавайте предпочтение окнам с повышенным уровнем шумозащиты.

Свойства содержание тепла

Качественное окно должно иметь энергосберегающие свойства и хорошо удерживать тепло в помещении.

Прочность швов

Швы на углах пластикового окна должны быть прочными. Если это условие не выполняется на окне могут появиться трещины, или же оно вообще потеряет свою плотность.

Внешний вид

Выбирая пластиковые окна проследите чтобы ПВХ-профиль имел однородный вид. На нем не должно быть никаких дефектов, пятен и повреждений.

Стеклопакет

Стеклопакет должен соответствовать качествам герметичности.

Как выбрать окна пвх

Пластиковые окна из поливинилхлорида (ПВХ) являются наиболее проверенными и эффективными оконными системами, которые обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию квартиры. Первое, на что нужно обратить особое внимание — ширина пластикового оконного профиля ПВХ. Если вы хотите хорошо изолированный корпус, вы должны выбрать ширину профиля 58-70 мм.

После установки окон ПВХ в квартире влажность всегда повышается, поэтому при отсутствии другой вентиляции имеет смысл оборудовать окна встроенными вентиляционными клапанами.