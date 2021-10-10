Где найти блок двигателя ЯМЗ?

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Евгений
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Где найти блок двигателя ЯМЗ?

Способы увеличения мощности двигателя — что такое чип-тюнинг?

Если вы заботитесь о своем автомобиле — вы не забываете менять масло, фильтры и изнашиваемые детали, и вы используете топливо с определенных станций — вы можете пойти дальше и вернуть те лошадиные силы, о которых производители «пожалели». Вы будете легче обгонять, более плавно ускоряться и расходовать меньше топлива.

Что такое чип-тюнинг двигателя?

Бензиновый автомобиль имеет устройство, называемое блоком управления двигателем (ЭБУ). Это компьютер, отвечающий за работу двигателя при любых скоростях и нагрузках. ЭБУ знает, как контролировать подачу топлива и угол зажигания / впрыска в любых условиях. Параметры, вводимые в ЭБУ, подготавливаются таким образом, чтобы долговечность автомобиля была как можно более высокой, но не обязательно, чтобы двигатель развивал максимальную мощность и крутящий момент и сжигал наименьшее количество топлива. Почему?

Не все заботятся о своем автомобиле. Завод сознательно снижает мощность двигателя, чтобы уберечь его от выхода из строя из-за неправильной эксплуатации. Иногда двигатель работает долго, несмотря на повреждение элементов управления, иногда работает на некачественном топливе, а использованные расходные материалы не заменяются вовремя. Часто может выходить из строя блок двигателя, его вы можете если что приобрести тут.

Во время омологационных испытаний автомобиль должен показать низкий расход топлива — но поскольку стандарты определяют скорости, для которых (90 и 120 км / ч) производители ограничивают производительность и расход топлива именно на этих скоростях на 4-й и 5-й передачах, создавая искусственный " дыры в газе "". Высокие ограничения скорости ниже 3000 предназначены для улучшения экономии топлива в «городском цикле» — однако автомобиль теряет большую часть своей маневренности.

Плата за проезд для автомобилей в Западной Европе зависит от мощности двигателя, поэтому большинство автомобилей, предлагаемых на немецком рынке, имеют меньшую мощность, чем их японские или американские аналоги, хотя и имеют одинаковый крутящий момент.

Производителям автомобилей выгодно утверждать один, самый мощный двигатель, и тогда варианты с пониженной мощностью больше не требуют индивидуального утверждения, если они соответствуют стандартам выхлопных газов. Это снижает стоимость разработки ряда двигателей, но также дает возможность усилить двигатели, являющиеся более слабыми вариантами.

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