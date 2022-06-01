Где применяется стекло в современном ремонте?

Изделия из стекла в современных дизайнерских интерьерах встречаются часто – не только в качестве предметов декора, но и как конструкционный компонент сооружений. Так, стеклянные шикарные ограждения популярны и в офисах, и в общественных местах, и в частных домах. Прекрасно сочетаясь с различными материалами, стекло придает любому помещению изящный и эстетичный вид, при этом добавляет дому функциональности, а владельцу – уверенности в стабильности и надежности. Однако оформлением внутренних пространств возможности этого уникального материала не ограничиваются. В последнее время его широко внедряют в качестве элемента экстерьера – в качестве основного полотна для заборов, межзональных перегородок и так далее.

Характеристика

Ограждения из стеклосырья часто используются для оформления балконов и террас, лестниц. Нередко на участках встречается забор из разных видов стекла и даже стеклянных бутылок, нередко так оформляют лоджии и беседки. В высоту конструкция высится до 1,2 метров, и, в зависимости от материала, из которого изготовлена, обладает высокой степенью термостойкости, прочности, безопасности, устойчивости к повреждениям. Заказать стеклянные душевые кабинки вы можете тут.

Стекло для балконных ограждений

Вопреки распространенному мнению о том, что этот хрупкий материал не способен решать подобные задачи, нужно знать, что с появлением новейших технологий удалось разработать прочные и безопасные ограждения лестниц, иные конструкции из стекла. Теперь при механическом воздействии специально подготовленный стеклянный барьер не разрушается. Достигается это новейшими способами производства и обработки стекла.

Особенности материала

Для того чтобы создать неповторимое ограждение со стеклом, используют различные виды материалов.

Закаленное стекло (сталинит).

По сути, это обычное стекло, которое проходит специальную обработку. Смысл ее в том, что стекло сначала раскаливают при высокой температуре (670 °C), а затем остужают с помощью направленной струи холодного воздуха, которая обрамляет лист с обеих сторон. В результате, под воздействием резких температурных перепадов верхний слой поверхности стекла приобретает следующие технические характеристики:

термостойкость;

прочность;

устойчивость к механическим воздействиям;

единственное уязвимое место такого стекла – торец. Если он поврежден, стекло разрушается. Такие случаи происходят нечасто, к тому же, эффект «битого» стекла можно встретить в различных дизайнерских решениях.

Лестницы из стекла и ограждения, частью которых является стекло, по стойкости и выносливости не уступают другим материалам.